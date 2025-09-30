El crédito pasa por el Ibercaja

Una vez superado el primer match ball merced a la victoria lograda el pasado viernes en Mendizorroza ante el Alavés, Gabi respira aliviado, pero con la necesidad imperiosa de seguir ganando crédito, algo que también se aplica al propio equipo, inmerso todavía en la zona de descenso a Primera RFEF a pesar del balsámico triunfo en Vitoria. De eso, de ganar crédito, se trata, pues, a partir de ahora. Y, en ese escenario, el Ibercaja Estadio emerge ahora como el centro neurálgico sobre el que debe asentarse la evolución y consolidación de un Real Zaragoza obligado a llevar a casa ese cambio de fisonomía que acrecentó sus prestaciones y su rendimiento en tierras vascas.

Pero la mudanza está siendo complicada. El Zaragoza es uno de los seis equipos que todavía no ha ganado como local esta temporada. Dos empates (1-1 ante el Valladolid y 0-0 frente al Albacete) y la dolorosa derrota (1-3) en el estreno liguero en su nuevo hogar contra el Andorra conforman un balance de dos puntos sumados sobre nueve posibles que lastran a un conjunto aragonés que necesita ganar cuanto antes ante los suyos para dejar patente que el cambio mostrado el viernes no fue flor de un día. La cita, el domingo ante el Córdoba, se antoja propicia para, por un lado, seguir escalando en la tabla para escapar cuanto antes del peligro pero, sobre todo, para confirmar que, tras la involución, ha llegado al fin la evolución.

Una segunda victoria consecutiva ahuyentaría fantasmas y dudas y aumentaría el crédito. También de Gabi, al que otro revés en casa devolvería a una situación comprometida. Para evitar el sofocón, el madrileño deberá rescatar la solvencia que ha exhibido como local desde que ejerce como entrenador y que tan importante fue para salvar la categoría el curso pasado. Entonces, el Zaragoza selló la permanencia a través de La Romareda, donde no perdió desde que Gabi tomó las riendas, sumando tres victorias y tres empates. «No es que sea importante, es que va a ser vital. Hay que llenar La Romareda de energía porque no estamos siendo fuertes en casa y es aquí donde está la clave de la salvación», dijo el madrileño antes de su primer partido como local al mando del Zaragoza. Tenía razón.

Pero, ahora, la mudanza al Ibercaja Estadio se está atragantando al equipo y a su entrenador, que registra un balance total de 3 victorias, 5 empates y 1 derrota como local desde que está en el Zaragoza. Antes, en el Getafe B, Gabi ya había mostrado una notable solvencia en casa, con 17 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas en los 27 encuentros disputados en su feudo con el conjunto azulón entre las campañas 23-24 y la 24-25. El cómputo global del madrileño como local desde que es entrenador es altamente positivo: 20 triunfos, 13 empates y solo 3 derrotas para un total de 73 puntos sobre 108 posibles (67%).

Granada, Leganés, Cultural, Mirandés y Castellón son los otros equipos que todavía no conocen la victoria en casa. Tampoco ha ganado aún el Córdoba fuera de casa, por lo que el partido del domingo se presenta como la ocasión más propicia para abrir bien los pulmones y que siga entrando el aire.

