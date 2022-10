Costa Rica, Zambia y Japón, rivales de España en el Mundial

La selección española partirá como cabeza de serie del grupo C, con Japón como rival más temible El Mundial se jugará del 20 de julio al 20 de agosto del año que viene en nueve sedes

La selección española quedó encuadrada en el grupo C del Mundial 2023 femenino de Australia y Nueva Zelanda, junto a Costa Rica, Zambia y Japón, según el sorteo celebrado este sábado en Auckland.

El Mundial se jugará del 20 de julio al 20 de agosto del año que viene en nueve sedes, las ciudades australianas de Sídney, Perth, Adelaida, Brisbane y Melbourne y las neozelandesas Auckland, Wellington, Hamilton y Dunedin.

En los otros grupos, Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo D, junto a la selección de Dinamarca, China y la vencedora del playoff del Grupo B. En el grupo B, Australia que parte como cabeza de serie, junto Irlanda, Canadá y Nigeria.

