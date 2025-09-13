Coruxo - Fabril: O Vao, prueba real y exigente para el filial del Dépor

La victoria ante el Burgos Promesas ha elevado las expectativas en torno a un Fabril con un buen puñado de jugadores hechos y con experiencia en la categoría. A ellos, Manuel Pablo, en la previa del partido, les ha exigido un paso más en su evolución como futbolistas, siendo la regularidad el punto clave para seguir creciendo. O Vao y el Coruxo serán este domingo (17.00, TVG 2) una prueba importante para mantener el buen rendimiento. El canario cuenta con Samu Fernández y Kike Fernández, presentes ayer en Mendizorrotza para el partido del primer equipo. No cuenta con Manu Ferreiro por lesión y a priori repetirá el mismo once titular que en la primera jornada.

El Coruxo de Javi Fernández empató ante el Langreo (1-1) en su estreno liguero. O Vao siempre es clave para el conjunto vigués, que logró la temporada pasada 26 de sus 45 puntos en liga. El Fabril, precisamente, cayó allí el pasado mes de marzo (3-1).

Manuel Pablo, en la previa del duelo, explicó que espera ver a su equipo mejorando en «la presión, la regularidad en defensa» y en ser «más determinantes» en área rival para materializar mejor las ocasiones en ataque.