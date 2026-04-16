Así es el Cornellà, el nuevo equipo de Messi: formó a Gerard Martín y está a 15 metros del RCDE Stadium

La compra del UE Cornellà por parte de Leo Messi es sin duda una de las noticias del día en el mundo del deporte. En pos de reforzar su conexión con Barcelona, el astro argentino ha anunciado la adquisición del club catalán para llevarla a lo más alto, un primer paso para su vuelta a la capital condal que ha pillado a muchos por sorpresa.

Y es que, a pesar de tratarse de uno de los clubes con mayor tradición dentro del territorio, el Cornellà puede sonar nuevo para muchos. Se trata de una entidad fundada en 1951 que se ha convertido en un centro de excelencia por su sólido trabajo de cantera. No solo eso; además de formar estrellas del fútbol actual, el club también es capaz de competir dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Actualmente compite en Tercera RFEF en el Grupo V, está entrenado por Ignasi Senabre y es tercero en su liga a cinco puntos del líder.

Leo Messi compra la UE Cornellà y dispara el interés por la ciudad / Sport

Por sus filas han pasado estrellas como David Raya; Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Rubial, Peque o Iker Almena. Las temporadas siguen pasando, pero la producción de talentos sigue imparable sin importar las etapas formativas o el momento de la entidad; en un club donde la cantera es su mayor valor, las jóvenes promesas encuentran en Cornellà los mejores ingredientes para poder triunfar en un futuro.

Leo Messi quiere impulsar al Cornellà

Leo Messi llega a Cornellà no para reformar el club, sino para darle un impulso con la idea de potenciar la entidad. Llevarla a lo más alto. Y es que el astro argentino siempre ha tenido ese compromiso con el talento joven, como ha evidenciado con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo como Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City o FC Barcelona.

Otra de las curiosidades del club es su proximidad con el RCDE Stadium. El Nou Camp Municipal de Cornellà, feudo del club catalán, está a solamente 15 metros de distancia del campo del Espanyol, prácticamente pegados lo que los convierte en equipos vecinos en la zona del Baix Llobregat. El club perico guarda una buena relación con la UE Cornellà, una situación única dentro del territorio español.

Plantilla del primer equipo: Isaac Vila, Rubén Miño, Manel Lozano, Dídac, Gonzalo Pereira, Tomás Peñalba, Iván de la Peña, Gerard Glez., Diego Garzón, Alejandro Pereira, Marc Esteban, Ot, Santi Guzmán, Moha Ajani, Ian Arques, Benet, Toni Gómez, Leo Dos Reis, Tejada, Stefan Golubović, Marc Fernández, Ibai Reches y Víctor Aliaga Entrenador principal: Ignasi Senabre Cuerpo técnico oficial: Paco Hidalgo, Dani Martínez, Joel López, Cristian Proca, Pau Estévez, Juanma Pérez, Ramón Cartón, Jordi Salmerón, Cristian Biason, Miguel Fernández y Dani Rosas

Otro de los momentos cumbre de la entidad llegó en 2021 con motivo de la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El club catalán se enfrentó a todo un FC Barcelona -con Messi todavía en el equipo pero no convocado para el duelo copero- y llevó a los azulgranas hasta la prórroga. Ahí, un gol de Dembélé y otro de Braithwaite terminó decantando la balanza a favor del Barça.