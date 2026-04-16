Cornellà, una cantera de cracks: Jordi Alba, Gerard Martín, David Raya…

La UE Cornellà SAD es uno de esos clubes catalanes que han construido su prestigio mucho más desde la formación, la constancia y el trabajo de base que desde el ruido. Oficialmente, la entidad tal y como hoy se conoce nació en 1951, fruto de la unión de varios equipos de la ciudad, aunque el propio club sitúa sus orígenes antes de abril de 1923, cuando aún aparecía vinculado al nombre de FC Cables Eléctricos. Más tarde pasó a llamarse Atlético Cornellà FC y, con el tiempo, fue evolucionando hasta la actual UE Cornellà. Ubicado en el área metropolitana de Barcelona, Cornellà de Llobregat es un municipio del Baix Llobregat con alrededor de 90.000 habitantes.

Su historia deportiva es la de un club que fue creciendo, especialmente tras la llegada de Andrés Manzano, hasta dar el gran salto en la temporada 2013-14, cuando se proclamó campeón del grupo V de Tercera y logró el histórico ascenso a Segunda B tras superar al CD Izarra. A partir de ahí, el Cornellà consolidó su nombre en el fútbol semiprofesional español y encadenó algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria: la eliminatoria copera ante el Real Madrid, el título de campeón de la Copa Catalunya y, años después, el ascenso a Primera RFEF, hitos que el propio club destaca entre los mayores éxitos de su palmarés reciente.

Andrés Manzano, en su etapa en el Cornellà / Javi Ferrándiz

Protagonismo en la Copa del Rey

Más allá de los ascensos, su gran escaparate nacional llegó en la Copa del Rey. En la campaña 2014-15 alcanzó los dieciseisavos y se midió al Real Madrid, un cruce que colocó al club en el foco del fútbol español. Y en 2021 firmó seguramente una de las páginas más recordadas de su historia reciente al eliminar al Atlético de Madrid en Copa; días después también obligó al FC Barcelona a resolver su eliminatoria en la prórroga.

Pero si hay un rasgo que realmente define al Cornellà es su cantera. El propio club la presenta como una referencia en Catalunya y asegura que su fútbol formativo se sitúa en tercera posición del ámbito catalán, solo por detrás de Espanyol y Barcelona. Además, sostiene que en los últimos tres años más de 50 jugadores han salido de su estructura hacia clubes como Barça, Espanyol, Villarreal, Atlético, Real Madrid o incluso Arsenal y Lazio.

Fábrica inagotable de talento

Ese prestigio no es casual. La lista de futbolistas formados o impulsados desde Cornellà tiene muchísimo peso. El nombre más conocido es Jordi Alba, que pasó por su fútbol base antes de dar el salto al Valencia y después convertirse en internacional y figura del Barça. También aparecen Gerard Martín, Víctor Ruiz, David Raya, Ignasi Miquel, Ilie Sánchez, Rubén Miño, Keita Baldé, Édgar Badía, Álex Carbonell, Bambo Diaby o Xemi Fernández, entre otros.

Gerard Martín, en una imagen del encuentro ante el Atlético / EP

Ahí está la gran fortaleza del Cornellà: no solo competir, sino producir futbolistas. Su valor no reside únicamente en el primer equipo, sino en haber levantado una estructura que funciona como puente entre el fútbol base y el profesionalismo, algo especialmente meritorio en un entorno donde convive con gigantes metropolitanos como Barça y Espanyol. Que clubes de primer nivel sigan mirando hacia Cornellà como foco de captación refuerza esa idea de que la entidad se ha ganado un sitio como cantera premium del fútbol catalán.

David Raya, MVP de los cuartos de final de la Champions / UEFA

En cuanto al presente, el primer equipo compite actualmente en Tercera RFEF y llega a este tramo final de temporada en una posición fuerte, afianzado en la tercera posición del grupo y peleando por acercarse a la segunda plaza en este cierre de curso. Es decir: no está en el lugar histórico de mayor altura del club, pero sí en un escenario competitivo que mantiene al equipo en la lucha por arriba y confirma que sigue siendo una entidad muy viva y con ambición.