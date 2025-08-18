El Córdoba CF vuela hacia Gijón para su estreno en Liga ante el Sporting

El aeropuerto de Córdoba protagonizó este lunes el primer despegue del Córdoba CF desde su ciudad en sus 71 años de historia. La expedición blanquiverde, capitaneada por el consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, junto al entrenador cordobesista, Iván Ania, tomó el vuelo previsto a las 10.00 horas contratado con la empresa Amelia y que aterrizará hora y media después, aproximadamente, en el aeropuerto de Avilés. Desde esta localidad, el Córdoba CF se desplaza por carretera (25 kilómetros, aproximadamente) hasta Gijón, a donde llegará unos minutos después para dejar el equipaje en su hotel de referencia, antes del encuentro que debe disputar en la tarde de este lunes en el El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ contra el Sporting de Gijón. El avión del Córdoba CF, fletado por la compañía Amelia, está previsto que aterrice en Avilés, por lo tanto, en torno a las 11.30 horas.

Será el primer encuentro de la Liga 2025-26 que jugará el Córdoba CF y que le enfrentará a uno de los favoritos para el ascenso de categoría. Tal y como adelantó este periódico la pasada semana, las gestiones se realizaron desde hace días en el seno del Córdoba CF. Gijón ha vivido su Semana Grande y no era fácil lograr el número de habitaciones necesarias para todo el equipo, ni tampoco a un precio medianamente razonable. Por ello, el club cordobesista se decantó por la opción de volar a Asturias el mismo día de partido y no pernoctar tras el mismo, sino regresar a la ciudad.

Así, el encuentro finalizará en torno a las 21.00 horas, por lo que en una hora que oscila entre las 22.30 y las 23.00 horas el Córdoba CF se encontrará en el aeropuerto de Avilés para despegar de nuevo en dirección sur, por lo que la expedición blanquiverde no parece que pueda llegar a Córdoba antes de la 1.00 de la madrugada, aunque no se demorará mucho más de ese punto.

Será la primera ocasión en la que el Córdoba CF salga por vía aérea desde la ciudad, ya que en al 2012 sí que llegó a aterrizar en la instalación aeroportuaria cordobesa. Entonces, el Córdoba CF, capitaneado por Paco Jémez, aterrizó en Córdoba procedente de Vigo tras empatar 0-0 en Balaídos ante el Celta y clasificarse matemáticamente en la última jornada de Liga para los 'play off' de ascenso a Primera División por primera vez en su historia.