El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad

El Córdoba CF estrenará en esta temporada otra novedad añadida que le ahorrará no sólo tiempo, sino también molestos traslados que además de dinero también conllevan mayor cansancio.

La expedición blanquiverde viajará el próximo lunes a Gijón, mismo día del partido, y lo hará directamente desde el aeropuerto de Córdoba. Así, este periódico pudo saber que la reserva de un Bombardier CRJ200 se encuentra cerrada, así como el correspondiente aparcamiento para el bus de traslado desde el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel hasta la instalación aeroportuaria cordobesa. Aunque no se conoce con exactitud, el tiempo de vuelo del Córdoba CF podría ser de poco más de dos horas, por lo que la comodidad y el ahorro de tiempo para la expedición blanquiverde será más que evidente.

Asimismo, el Córdoba CF quiso priorizar el despegue desde el aeropuerto de Córdoba, instalación que se encuentra actualmente en un periodo de expansión, con respecto a los aeropuertos de Málaga o Sevilla, que le salían a la entidad blanquiverde más asequibles, económicamente hablando. Una forma más del club de apoyar los proyectos de la ciudad y que se convertirá en una imagen más que llamativa, por lo inusual que resulta.

Además, el Córdoba CF ha intentado evitar a toda costa los contratiempos que provocan la celebración de la Semana Grande de Gijón -que finaliza el próximo fin de semana-, por lo que ni siquiera pernoctará en la localidad asturiana. Tras la finalización del encuentro, la expedición blanquiverde regresará en el mismo chárter a Córdoba, con el lógico ahorro de esfuerzo, tiempo y también, por qué no decirlo, dinero.