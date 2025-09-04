El Córdoba CF, el último damnificado que protesta por el VAR

El Córdoba CF señala a los arbitrajes, en general, y al VAR, en particular. El único punto sumado de los nueve primeros en disputa por el equipo de Iván Ania ha generado una ola de preocupación por el arranque liguero blanquiverde en esta temporada 2025-26, ola que ha roto directamente sobre el arbitraje de Etayo Herrera, que anuló un gol a Jacobo González por una mano de Theo Zidane que el vasco comprobó en el VAR y, tras su visionado, dictaminó como voluntaria.

Comunicado de la Federación

“No estoy contento. Sabéis que no me gusta hablar ni hago declaraciones sobre los árbitros. Todos entendemos la dificultad de arbitrar partidos, de la presión que hay, de los campos llenos, de que el árbitro principal está sometido a esa presión tremenda y que puede cometer errores”, comenzó explicando Antonio Fernández Monterrubio, este miércoles, cuando se le preguntó por el arbitraje del pasado sábado en Valladolid. El CEO del Córdoba CF prosiguió aseverando que “lo del VAR no lo entendemos. Un señor, viendo una tele, los fallos que se están cometiendo no se entienden. Estamos muy molestos, bastante cansados ya de este tema, porque llueve sobre mojado. Pasamos una temporada bastante dura, la pasada, y nos sentimos muy perjudicados en estas tres jornadas que llevamos, porque entendemos que ha tenido influencia en el resultado deportivo y se nos han quedado puntos por el camino que no deberían de haberse quedado”, aseguró. El dirigente confirmó que había hablado con el presidente del CTA el lunes y que el martes envió una carta de queja formal por el arbitraje de Etayo Herrera en el José Zorrilla.

Horas después de la comparecencia del CEO blanquiverde, la Federación de Peñas del Córdoba CF lanzaba un comunicado en el que anunciaba «una acción de protesta al inicio del Córdoba CF-Castellón», este viernes. «Van sólo tres jornadas de Liga y sentimos que las decisiones arbitrales y el mal uso del VAR han perjudicado gravemente a nuestro equipo, pudiendo haber sumado más puntos», iniciaba la nota de los peñistas. «Queremos mostrar nuestro completo y total desacuerdo de manera unida y pacífica» en el partido del viernes, proseguía, convocando «a toda la afición a realizar una gran pañolada justo en el pitido inicial del encuentro». El comunicado de los peñistas del Córdoba CF finalizaba deseando «que las gradas del reino se tiñan de blanco, ya sea con pañuelos, bufandas o banderas como símbolo de protesta y unión».

Enfado con el VAR

Así, los peñistas de Córdoba CF se unían en su forma de protesta a otros muchos que ya lo han expresado anteriormente. Sin ir más lejos, en la última temporada fueron al menos cuatro las aficiones que también organizaron pañoladas en contra de los arbitrajes. En Segunda fue el Tenerife, que a finales de abril realizó una pañolada en su partido contra el Eibar por los arbitrajes que, según los peñistas chicharreros mandaban a Primera RFEF al equipo de sus amores, por lo que más de 14.000 aficionados iniciaron aquel encuentro al grito de «fuera, fuera». De hecho, los consejeros del club insular abandonaron el palco en señal de protesta por lo que entendían un daño constante de los árbitros a sus intereses deportivos. En Primera fue el Leganés el que a principios de abril pasado también organizó una pañolada -en este caso, de pañuelos negros- por el arbitraje sufrido en su anterior jornada, ante el Real Madrid, por lo que el Leganés-Osasuna de la jornada 30 (1-1) se inició con una pañolada negra. También Balaídos vivió una pañolada en enero, en el Celta-Athletic Club, debido al arbitraje sufrido por el equipo celtiña en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Madrid, en el Bernabéu.

Los descontentos por el arbitraje en general y por el VAR en particular aumentan y el último en sumarse ha sido el Córdoba CF tras el gol anulado, el pasado sábado, en Valladolid.