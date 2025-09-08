El Córdoba CF traza su quinto plan semanal con la mente en Andorra

El Córdoba CF ya tiene trazado su nuevo plan de trabajo, el quinto de la temporada, con un objetivo tan claro como ambicioso: lograr la segunda victoria del curso en su visita al Nou Estadi Encamp ante el Andorra (domingo, 14.00 horas). Los de Iván Ania afrontan la semana reforzados tras tumbar al Castellón en El Arcángel (2-1), un triunfo que sirvió para despejar dudas y ganar confianza en este arranque liguero. El reto ahora pasa por dar continuidad a ese impulso ante un recién ascendido que, lejos de acusar la adaptación a Segunda, ha irrumpido con fuerza en las primeras jornadas.

El plantel cordobesista volverá a la faena este martes a partir de las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva, con la primera de las cinco sesiones programadas. Todas se desarrollarán a puerta cerrada. El miércoles y el jueves se repetirá rutina en el Camino Carbonell, mientras que el viernes la cita será en las instalaciones delestadio. Ya el sábado, víspera del choque, la expedición viajará hasta Andorra y completará allí la última práctica previa a un duelo que se disputará al mediodía del domingo.

Visita en la Fuensanta

Eso sí, antes de poner el foco definitivo en lo deportivo, el club cumplió este lunes con la cita marcada por la festividad de la copatrona de la ciudad. Una comitiva blanquiverde se desplazó hasta la Iglesia de la Fuensanta para realizar la tradicional ofrenda a la Virgen. Allí, los representantes conocieron también de cerca el origen de Koki, la mascota cordobesista, ligada a la leyenda del caimán del Santuario.

En el acto participaron los cuatro capitanes del equipo -Carlos Marín, Carlos Albarrán, Sergi Guardiola y Rubén Alves- junto con el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, en una jornada que volvió a reforzar el vínculo entre el Córdoba CF y una de las señas de identidad más reconocibles de la ciudad.