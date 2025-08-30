El Córdoba CF sabe sufrir para sumar un punto de confianza ante un complicado Valladolid

El Córdoba CF sumó el primer punto de la temporada en la Liga Hypermotion en el campo del Real Valladolid, el líder antes del inicio de la jornada. El conjunto cordobés jugó a rachas. Inferior en la primera mitad, en la segunda dio un paso adelante con los primeros cambios de Iván Ania hasta hacerse el dueño del partido en algunos momentos. Incluso marcó Jacobo un gol que anuló el VAR ante la sorpresa y la desesperación del bloque blanquiverde. El Córdoba CF pudo llevarse la victoria en un partido en el que dio una imagen muy diferente a la mostrada en el anterior contra Las Palmas y en el que Carlos Marín fue el mejor.

Revolución... o casi

Iván Ania, como se esperaba, efectuó varios cambios –en concreto tres- en el equipo inicial con respecto al que inició el encuentro contra la UD Las Palmas. Carlos Marín repitió en la portería, al igual que Albarrán, Fomeyem y Vilarrasa en la defensa. La primera novedad llegó con la entrada de Xavi Sintes en lugar de Álex Martín, dándole así al balear los primeros minutos de la temporada. Isma Ruiz y Pedro Ortiz entraron para formar el doble pivote. Ortiz recuperó así la titularidad que tuvo en Gijón y que perdió en el choque anterior. Más arriba quedaron situados Jacobo, Carracedo y Kevin Medina. El malagueño salió de inicio por primera vez en esta campaña. Guardiola quedó ubicado en la punta de ataque.

Guardiola falla la primera ocasión cordobesa

Apenas se había cumplido el primer minuto cuando llegó la primera ocasión blanquiverde. Una jugada ensayada en un saque de falta de Vilarrasa acabó con un disparo de Guardiola que acabó por encima del larguero. Los dos equipos salieron al campo con la consigna de presionar muy arriba para de esta forma recuperar lo más pronto posible el balón. Biuk tuvo la primera ocasión del Valladolid pero su disparo escorado se marchó fuera. El Córdoba CF había salido sin complejos al campo a la búsqueda de los tres puntos. Una elaborada jugada terminó con un pase de Carracedo que no cazó por muy poco Vilarrasa. Las ocasiones se sucedían en unos primeros minutos trepidantes. Latasa casi marca el 1-0 de cabeza en el minuto 9 a la salida de un córner. Carlos Marín estuvo atento para despejar el balón.

El conjunto pucelano pasó a controlar más el partido a partir del minuto 10. Los de Ania seguían apostando por una presión alta como mejor defensa para evitar que su rival llegara en ataque con peligro. Un despiste de la zaga blanquiverde acabó con Amath rozando el gol en el 22. Marín tuvo de nuevo que intervenir para evitar que su equipo encajara el primer tanto.

Carracedo estaba más activo que en anteriores partidos. En el ecuador de la primera mitad ya se habían visto varios centros desde la banda derecha con su firma. La primera pausa de hidratación llegó con el Córdoba CF intentando evitar que su rival llegara con peligro, sobre todo por la banda derecha blanquivioleta, donde Kevin Medina ayudaba como podía a un despistado Vilarrasa. Un mal despeje de Carlos Marín en el 32 casi acaba en gol, pues dejó la portería vacía. La zaga cordobesa evitó que la jugada terminara con el 1-0.

El partido se iguala

El choque volvió a igualarse en el tramo final de la primera mitad, con los dos equipos con muchos problemas para generar peligro. Un susto más se llevó el Córdoba CF por la banda derecha del ataque local en el 45. Un disparo de Amath lo volvió a despejar Carlos Marín. Al descanso se llegó con un empate sin goles, bueno para los de Ania por lo visto en el campo.

La segunda parte comenzó con el Valladolid dominando al completo el partido a base de atacar y de recuperar rápido el balón. Las jugadas de ataque por la banda de Vilarrasa se sucedían una y otra vez. Latasa cazó un centro dentro del área pero su remate de cabeza se marchó alto.

El Córdoba CF casi nunca daba más de tres pases seguidos y le costaba mucho trabajo ir más allá del centro del campo con amenaza de peligro. Fuentes entró en el campo en el 52 y suyo fue el primer acercamiento con peligro del Córdoba CF en la segunda parte. El 0-1 casi llega tras un saque de banda que acabó con un disparo de volea de Kevin Medina que despejó con muchos apuros el portero local. La entrada en el campo de Fuentes y Zidane había mejorado al Córdoba, un equipo ahora más consistente en el centro del campo y con mordiente en ataque.

El VAR anula el 0-1

Los de Iván Ania se habían quitado de encima la presión del rival y habían pasado a jugar casi todo el tiempo en el campo del rival. Una combinación entre Théo Zidane, Carracedo y Jacobo acabó en el 64 con un disparo letal del madrileño desde fuera del área que significó el 0-1. La alegría duró poco, pues dos minutos después de la celebración del tanto llamó el VAR al árbitro para que viera unas manos de Zidane en el inicio de la jugada. Ante la desesperación de los blanquiverdes anuló el tanto el colegiado vasco en una decisión cuando menos discutible, por llegar la decisión tan tarde y por fijarse en una acción inicial de la jugada del gol. La segunda pausa de hidratación llegó con los cordobeses todavía acordándose del gol anulado.

El encuentro se reanudó con el Valladolid todavía con el susto en el cuerpo por el gol que había encajado y que luego se encontraron con que se anuló. Los locales atacaban con más corazón que cabeza. Mientras, el Córdoba CF se defendía con orden y se acercaba con peligro a portería rival a la menor oportunidad. El choque entró en el tramo definitivo con el cero a cero en el marcador y el partido más igualado que nunca.

Gol anulado al Valladolid por fuera de juego

El Valladolid marcó el 1-0 en el 87 en una gran jugada de Garriel que acabó en gol. El tanto fue anulado por claro fuera de juego de Ponceau en el rechace de Carlos Marín al disparo de Garriel.

Iván Ania había hecho ya cuatro cambios para darle frescura a un equipo que seguía luchando para salir del José Zorrilla con al menos un punto. Los blanquiverdes defendían mejor que en otras fases del encuentro ante un Valladolid precipitado que no se esperaba estar con el cero a cero estas alturas del choque.

El choque entró en el descuento con el Córdoba CF hasta presionando la salida del balón del Valladolid desde su portería. Los de Ania aprovechaban los nervios de un equipo local que sabía que en cualquier momento podía recibir un gol de los cordobeses.

El choque acaba con reparto de puntos

El partido estaba tan loco en los segundos finales que pertenecía a los jugadores con más capacidad de inspiración. Más cerca estaba el gol del Córdoba CF que el tanto del adversario. El encuentro acabó con una igualada sin goles y el primer punto de la temporada para el Córdoba CF. Los de Iván Ania merecieron en algunos momentos el triunfo, sobre todo con ese gol anulado del que se acordarán durante toda la próxima semana.