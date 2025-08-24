El Córdoba CF, ante el reto de celebrar un triunfo en lunes

Vuelve a jugar el Córdoba CF en el segundo día de la semana. O, según otros calendarios, el primero. A nadie le gustan los lunes. O a casi nadie. De hecho, existe hasta un síndrome de los lunes, tipificado de esa manera. Cuando éramos pequeños era el día de regreso a la escuela, aquel que algunos temíamos en ocasiones ya desde el sábado a mediodía. Nunca queríamos que llegara. Luego, de adultos, era el día en el que comenzaba la semana laboral, por lo que se temía su llegada desde el viernes por la tarde. Las tardes de los domingos, en unos y otros casos, eran depresivas, melancólicas.

El nombre de los días viene impuesto por los romanos, sus dioses -o planetas-, aunque el domingo, por cuestiones católicas, pasó a denominarse en su momento dominicus dies. Así, el resto de la semana quedó dedicada a Venus -viernes-, Saturno -sábado- o Marte -martes-. El primero de la semana le correspondió al satélite natural de la Tierra y es obvio que ese día se creó para cualquier cosa menos para jugar al fútbol. De hecho, cualquier competición europea se disputa de martes a jueves, cualquier final continental en fin de semana y hasta Eurocopas o Mundiales señalan en muchas ocasiones ese día como jornada de descanso. No, no es el lunes día de fútbol. Puede que lo sea para ser evocado musicalmente, por aquello de las piezas compuestas en su día por The Mamas & The Papas o Bob Geldof. Definitivamente, no es el lunes un día para el fútbol. Pero se ve que el Córdoba CF no puede escapar a él.

Los filiales, también en lunes

Porque al Córdoba CF sí que le ha tocado jugar en lunes. En muchas ocasiones. Quizás, al que más le haya tocado jugar en lunes en el fútbol español sea al equipo blanquiverde. Por imposición, lógicamente. El argumento es económico, pero es el Córdoba CF el que más soporta los inconvenientes que traen los derechos televisivos. Una decena de partidos, la mitad disputados la pasada temporada, ha tenido que jugar el conjunto cordobesista en el primer día de la semana. Lo hizo incluso cuando no había justificación con las televisiones y el dinero que pagan. Porque la mayor derrota a manos de un filial la sufrió el Córdoba CF en un lunes, el primero en el que jugó un encuentro de Liga. Fue ante el Ilicitano (6-1) en la temporada 1969-70, en Segunda División A. Sólo el Betis Deportivo, con un 5-0 en los 80 del siglo pasado, fue el otro filial que hizo sufrir al conjunto blanquiverde hasta el punto de sonrojarle con una goleada de parecidas dimensiones.

La segunda ocasión en la que el Córdoba CF jugó en lunes recibió un 4-0 en el Rico Pérez de Alicante, ante el Hércules, en mayo del 2010. Aquel partido trajo cola años después, ya que en el marco de la operación “Brugal” se permitieron escuchas telefónicas al constructor y presidente del Hércules, Enrique Ortiz. El Hércules terminó ascendiendo aquella temporada, no sin polémica, y el Córdoba CF se vio salpicado indirectamente. El portero del equipo, Raúl Navas, fue señalado por una supuesta venta en ese partido, en el que el conjunto blanquiverde salió duramente goleado. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) abrió una investigación, pero no hubo ninguna consecuencia.

Un año después, precisamente en otro lunes, Raúl Navas fue el mejor del Córdoba CF en la derrota en su visita a Alcorcón, donde el equipo alfarero llevaba cinco jornadas sumando derrotas y el Córdoba CF actuó, una vez más, como remedio milagroso para el enfermo. Un partidazo de Quini dejó el marcador en un 2-1 y el arquero blanquiverde evitó más de un gol.

En la 2012-13, el estreno liguero del Córdoba CF a las órdenes de Rafa Berges se produjo en la Nueva Condomina, ante el Murcia, con partido finalizado 0-0. Quizás de todos los lunes fue el encuentro en el que más cerca -o de los que más cerca- estuvo el Córdoba CF de romper la maldición y adjudicarse una victoria. Pero no hubo forma. Los lunes continuaron siendo malditos para el conjunto blanquiverde, que ya no volvió a jugar en lunes hasta la pasada campaña, la del regreso al fútbol profesional. Firmó sendos empates ante el Burgos (2-2) y el Zaragoza (1-1) y cayó en sus visitas a Elche (3-1) y Huesca (4-1), amén de sufrir otra derrota en El Arcángel ante el Mirandés (1-2). Finalmente, el pasado lunes se estrenó con derrota en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ ante el Sporting de Gijón (2-1) sufriendo una remontada que reafirmaba que los lunes no están hechos para el fútbol. Tampoco para el Córdoba CF. En esta jornada 2, ante la Unión Deportiva Las Palmas y de regreso a un remozado El Arcángel, el Córdoba CF intentará romper su particular ‘maldición lunática’. O ‘lunera’.