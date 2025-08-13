El Córdoba CF pone a la venta las entradas para el estreno en la Liga ante Las Palmas

El Córdoba CF ya ha puesto a la venta las entradas del primer encuentro que disputará como local en la Liga que está a punto de comenzar. El choque será Córdoba CF-Las Palmas y tendrá lugar el próximo lunes, 25 de agosto a las 21.30 horas en El Arcángel.

El partido lo ha catalogado el club de categoría azul, por lo que el precio de las entradas será el intermedio entre lps tres rangos de partidos establecidos por el club: rojo (15 a 35 euros), azul (25 a 45) y verde (45 a 65). El coste de las localidades ha quedado fijado en 35 euros (Preferencia y Palco de Preferencia Alta) y 45 euros (Tribuna y Anfiteatro). No habrá entradas a la venta en Fondo. Las entradas pueden adquirirse ‘on line’ en la página web establecida.

Las modalidades de precios

Las localidades infantiles –para niños nacidos antes del 31 de diciembre de 2013- cuentan con un precio único de 10 euros en todo el estadio salvo en la Zona VIP. Este tipo de entradas solo se podrán adquirir en las taquillas de manera presencial mostrando el DNI del menor o el Libro de Familia.

Los aficionados que hayan adquirido el carné ‘Soy Cordobesista’ podrán solicitarlo, ya que pueden acceder de manera gratuita a un partido no catalogado de categoría verde y a dos más con un 50% de descuento, también siempre que no sea de categoría verde. Para solicitarlo deben mandar un correo electrónico a taquillas@cordobacf.com, indicando a la promoción que se quiere acoger antes del lunes 18 de agosto.

Los seguidores del conjunto blanquiverde podrán comprar entradas de manera presencial, siempre que haya disponibles, a partir del 20 de agosto. Los horarios del miércoles 20 y del jueves 21 serán de 9.30 a 13.30 horas y 17.30 a 20.30 horas. El viernes 22 podrán adquirirse de 9.30 a 13.30 horas y el lunes, 25 de agosto, de 9.30 a 11.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

El estreno en Gijón

El equipo que entrena Iván Ania hay que recordar que iniciará la liga el próximo lunes, 18 de agosto en El Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón. El equipo blanquiverde viajará en avión desde el Aeropuerto de Córdoba el mismo día del partido y regresará a la conclusión del mismo, por lo que no llegará a pernoctar en la ciudad asturiana.

El conjunto cordobesista intentará dar la sorpresa en El Molinón ante uno de los rivales que más dinero ha invertido en la Liga Hypermotion, ya que, por ejemplo, se ha gastado 3,6 millones de euros en lograr al completo los derechos deportivos de Dubasin y Gelabert. El equipo que dirige Asier Garitano viene de lograr el pasado domingo dos goleadas el mismo día, pues en Ribadeo derrotó a dos conjuntos de la Primera Federación, por 0-4 al Arenteiro y por 0-3 al Racing de Ferrol, en este último caso un recién descendido de la Liga Hypermotion. El senegalés Amadou es el jugador de ataque más en forma del Sporting.