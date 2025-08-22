El Córdoba CF pone a la venta 590 entradas a 20 euros para el encuentro de Valladolid

El Córdoba CF ha puesto a la venta 590 entradas a 20 euros para el encuentro que disputará el próximo sábado 30 de agosto a las 14.00 horas en el José Zorrilla frente al Real Valladolid. El encuentro de fútbol corresponderá a la tercera jornada de la Liga Hypermotion.

El club blanquiverde y el pucelano se han puesto de acuerdo para darle al equipo contrario 590 localidades a 20 euros en cada uno de los partidos que disputarán entre ellos a lo largo de la Liga. De esta forma ocurrirá igual en el choque que se jugará en El Arcángel en la 24ª jornada en el fin de semana del 30 de enero al 2 de febrero.

Los cordobesistas que compren las entradas tendrán acceso al José Zorrilla por la puerta 7. El club blanquiverde ha manifestado que las localidades podrán solicitarlas abonados y no abonados de la entidad. Si el número de solicitudes supera las 590 entradas, los abonados tendrán prioridad para obtenerlas. Si entre los propios socios hubiera un exceso de peticiones, se produciría un sorteo entre ellos.

El procedimiento para reservar las entradas

Los interesados en ver directo el encuentro de Valladolid deberán rellenar un formulario en el siguiente enlace. El pago podrá realizarse de manera presencial en el estadio, por teléfono con tarjeta y mediante transferencia bancaria.

Los horarios para acudir presencialmente al estadio son este viernes y el próximo día 25 de 9.30 a 13.30 horas y los días 26 y 27 de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

En el concepto debe indicarse: «Valladolid» + nombre(s) de los asistentes, además de mandar un mail a taquillas@cordobacf.com con el justificante de la transferencia. Las entradas serán enviadas por correo electrónico a partir del jueves, una vez se vayan validando todas las solicitudes. El plazo para reservar finalizará el miércoles 27 de agosto a las 20.30 horas.