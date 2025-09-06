El Córdoba CF pierde a Juan María Alcedo hasta el 2026
El lateral, lesionado ante el Castellón, sufre una luxación acromioclavicular de tercer grado y estará alrededor de tres meses de baja
Miguel Heredia
El Córdoba CF ha informado que Juan María Alcedo sufrió una lesión en su hombro izquierdo durante el encuentro frente al Castellón disputado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Tras las pruebas médicas realizadas, se le ha diagnosticado una luxación acromioclavicular de tercer grado, por lo que será sometido a intervención quirúrgica en los próximos días. «El club le desea una pronta y satisfactoria recuperación, y muestra todo su apoyo a nuestro jugador en este proceso», señala la entidad en su nota oficial.
El lateral roteño se lesionó tras una arrancada por el costado izquierdo en la que impactó con el terreno de juego. Requirió asistencia médica en ese momento, aunque pudo completar el partido, eso sí, con molestias evidentes. Hasta la fecha, Alcedo había sido una de las alternativas habituales de Iván Ania para los segundos tramos de encuentro. Ante el Castellón entró tras el descanso por Vilarrasa, que había sumado cuatro titularidades consecutivas y que ahora volverá a ganar protagonismo en los planes del técnico.
Hasta el inicio de 2026
En lo que va de temporada, Alcedo ha disputado tres encuentros de Liga, acumulando un total de 52 minutos. Su baja supone un contratiempo importante para la plantilla, ya que los plazos de recuperación en este tipo de lesiones oscilan entre las ocho y las 16 semanas. En su caso, se estima un tiempo aproximado de tres meses, lo que prácticamente le impedirá volver a jugar en lo que resta de 2025. Así, su regreso no se produciría hasta comienzos del próximo año, una vez superada la intervención y el proceso de rehabilitación pertinente.
