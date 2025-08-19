El Córdoba CF piensa en la UD Las Palmas a partir del jueves

El Córdoba CF regresó de Gijón la misma noche del lunes y aterrizó en Córdoba pasadas las 00.00 horas, con lo que el ahorro de energías por parte de la plantilla blanquiverde fue total. El vuelo chárter contribuyó al ahorro de tiempo y esfuerzo, aunque bien es cierto que no se reflejó en el resultado cosechado en El Molinón, ante el Sporting.

Tras la llegada, la plantilla cordobesista realizó en la Ciudad Deportiva una sesión de recuperación a las órdenes de Iván Ania, que señaló este miércoles como jornada de descanso, por lo que a partir del jueves ya se centrará todo el trabajo en ver la manera de ganar a la UD Las Palmas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el próximo lunes, a las 21.30 horas. Los jugadores están citados el jueves a las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva, mismo lugar y hora en los que se celebrarán los entrenamientos del viernes y del sábado, mientras que el del domingo se realizará en El Arcángel. La mirada a la enfermería habrá que echarla tanto para Dalison de Almeida como para Rubén Alves, que tuvo que retirarse en el descanso del encuentro en Gijón, aquejado de molestias musculares.

Por otra parte, LaLiga informó del horario y fecha del encuentro de la quinta jornada de Liga, en la que el Córdoba CF visitará al Andorra. El Córdoba CF visitará el Nou Estadi Encamp el domingo, 14 de septiembre, en donde a las 14.00 horas jugará contra el conjunto andorrano, que regresó este verano a Segunda División A, por lo que el conjunto blanquiverde volverá al Principado cuatro décadas después de la última -y primera- ocasión en la que lo hizo.