El Córdoba CF, ante un nuevo filial de plata

El Córdoba CF continúa preparando el encuentro del próximo domingo, en Anoeta (14.00 horas), ante la Real Sociedad B, partido vital para las aspiraciones del conjunto blanquiverde en esta temporada, en la que se mira sin disimulo hacia la zona noble de la clasificación en Segunda División A, pese al arranque, más que dubitativo, de los de Iván Ania, algo a lo que ya se está acostumbrado desde la llegada del ovetense al banquillo blanquiverde.

Antes, en Segunda B y en Copa

No será la primera vez que se enfrenten en Liga el Córdoba CF y el filial txuri urdin, ya que hace casi 40 años se vieron las caras, aunque en Segunda División B y antes, en la 1960-61, dirimieron una eliminatoria de Copa favorable para los cordobesistas, que golearon 9-3 en El Arcángel al Sanse, como se denominaba entonces. También en la 1986-87 se denominaba así, pero entonces no se enfrentaron en Segunda, sino en Segunda División B, ya que en aquel año se conformó un solo grupo en la tercera categoría del fútbol español con 22 equipos. Ya en la siguiente campaña se creó la Segunda B de 4 grupos, que sobrevivió hasta su desaparición en la era post-covid. Aquel cruce liguero en Segunda B se hizo contra el San Sebastián de Luis Fernando Dadie, que ya había debutado con los mayores, mientras que ahora, casi cuatro décadas después, el conjunto blanquiverde se verá las caras con su hijo, Alberto Dadie.

Así, el Córdoba CF se enfrentará al filial de la Real Sociedad, el próximo domingo, por primera vez en la historia en Segunda División A. Será el equipo número 11, entre filiales, asimilados y con acuerdos de filialidad, al que se enfrente el Córdoba CF en la segunda categoría del fútbol español.

El primero fue el Valencia Mestalla. El Córdoba CF acababa de llegar a Segunda División y en la 1956-57 se estrenó ante un filial en esa categoría en El Arcángel, el 30 de septiembre de 1956. El conjunto blanquiverde empató a un tanto ante un Mestalla que contaba con Piquer o Iborra. El primero fue ídolo valencianista, mientras que el segundo hizo carrera en el Elche, con el que llegó a ganar la Copa del Rey en 1969.

Del Plus Ultra al Castilla

El segundo filial, cronólogicamente, al que se enfrentó el Córdoba CF en Segunda no era un filial como tal, sino un equipo con el que otro, en este caso el Real Madrid, mantenía acuerdos de colaboración. El Plus Ultra visitó el 22 de diciembre de 1957 El Arcángel y arrancó un empate a dos goles. No tuvo aquel Plus Ultra jugadores que hicieran posteriormente una carrera reseñable, salvo quizá Delfín Álvarez, que la hizo, pero en los banquillos.

Más de una década después, el Córdoba CF se enfrentó en el fútbol de plata a un filial, en este caso, al Elche Ilicitano, que tenía entre sus filas, entre otros, a Bonet o a un conocido de los más veteranos cordobesistas: Poyoyo. El filial franjiverde endosó un 6-1 al Córdoba CF en Altabix el 8 de diciembre de 1969, aunque en un partido ‘extraño’. Al descanso el marcador reseñaba un 1-1 pero en la segunda parte hubo varios expulsados cordobesistas y el Córdoba CF recibió tres goles en el último cuarto de hora.

Una temporada después toco el estreno ante otro filial en Segunda, y en este caso, también vasco. El Bilbao Athletic (o Atlético en aquella época) no pasó del empate a un gol en San Mamés ante el Córdoba CF a pesar de contar con su goleador, Carlos, en sus filas. Carlos anotó el gol rojiblanco y Cruz Carrascosa el blanquiverde y en las filias del Athletic también jugaba el hermano de Txetxu Rojo, entonces Rojo II, como era habitual denominación en la época.

El estreno del Córdoba CF en Segunda ante un filial del FC Barcelona se dio en la temporada 1974-75, en El Arcángel, en donde endosó una goleada (4-1) al segundo equipo azulgrana, que tenía futbolistas de cierta relevancia como Olmo (ganó dos Recopas posteriormente), Macizo y Moré (ambos hicieron carrera en el Valladolid) o Paco Fortes, que se convirtió en jugador de referencia en la acera de enfrente, la del Espanyol. Aquel fue el año en el que el Córdoba CF era favorito al ascenso, estuvo en puestos de privilegio más de la mitad de la Liga y terminó perdiendo el tren de Primera División en la última parte de la competición.

En la temporada 1981-82 el Córdoba CF se estrenó en Segunda División con dos filiales por primera vez: contra el Atlético Madrileño y contra el Real Madrid Castilla con esa denominación. En el equipo colchonero jugaban Tomás Reñones, Roberto Simón Marina o Clemente Villaverde –que luego sería gerente del club y ganó una Copa del Rey-, actual director general en el Getafe, que eran entrenados por otra leyenda colchonera, Joaquín Peiró. El partido del estreno terminó con 1-1 y López Colodrero anotó el tanto cordobesista, mientras que ante el Castilla se jugó el 21 de noviembre de 1981, en el Bernabéu, y también se terminó con reparto de puntos (1-1). El gol local lo anotó Míchel, que jugaba junto a Salguero o Francis, entre otros, mientras que López Colodrero volvió a ser salvador del Córdoba CF ante el segundo equipo merengue.

Ya en este siglo 21, el Córdoba CF se estrenó ante un filial en Segunda contra el Málaga B de Geijo, Manolo Gaspar, Alexis Ruano o Koke Contreras, todos entrenados por Antonio Tapias. El 12 de octubre del 2003 ambos equipos firmaron un 2-2 en Málaga, con goles de Pulpo González y Pablo Sierra para los blanquiverdes y Geijo y Roberto Merino para los de la Costa del Sol.

Los dos últimos filiales, hasta ahora, que jugaron en Segunda División contra el Córdoba CF fueron los del Sevilla (2007-08) y Villarreal (2009-10). Los hispalenses contaban con Javi Varas, David Prieto, Crespo, Alvaro, Juanjo o Perotti en sus filas y cayeron 2-1 en su primera visita a El Arcángel, mientras que el segundo equipo del Submarino amarillo también salió de vacío del coliseo ribereño (3-1) el 5 de septiembre del 2009, a pesar de tener jugadores como Mario Gaspar, Musachio, Hernán Pérez, Marco Ruben o Gerard Bordas. Un doblete de Pepe Díaz y un cabezazo de David Lopes sentenciaron a un Villarreal B que comenzaba una era que, en cierta manera, aún continúa.

Ahora, el Córdoba CF ampliará su lista de filiales en Segunda División A con el Real Sociedad B, este domingo. Y, curiosamente, no se le dan tan mal los segundos equipos en el fútbol de plata como se le daba en Segunda División B.

Vía: Diario Córdoba