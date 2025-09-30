El Córdoba CF ya mira a un Zaragoza que ha encontrado su primer soplo de esperanza

El Córdoba CF sigue buscando certezas en un arranque de Liga que, hasta la fecha, no le permite despegar del todo. Y en esa búsqueda, el próximo rival puede servir de referencia. Porque el Real Zaragoza, al que los de Iván Ania visitarán este domingo en el Ibercaja (14.00 horas), y que arrancó con dudas incluso mayores que las del propio bloque blanquiverde, ha virado recientemente su hoja de ruta con un volantazo de su técnico, Gabi, y la jugada le salió derecha: la ansiada primera victoria del curso.

Eso sí, no fue un triunfo cualquiera. El preparador maño, que llegaba señalado y con su continuidad en entredicho -incluso sonó Luis Miguel Carrión como relevo-, se jugó el todo por el todo en el duelo en ante el siempre rocoso Mirandés en el Municipal de Anduva. Lo hizo modificando su plan de base: abandonó la figura del enganche, reforzó el mediocampo con tres hombres de corte más defensivo y retrasó el esfuerzo de los extremos, que dejaron de ser tan intensos en la presión para ayudar en tareas de repliegue. El resultado fue un bloque mucho más sólido, capaz de aguantar y aprovechar su oportunidad. Tanto así que el 0-1 llegó con firma cordobesa: Sebas Moyano, también exblanquiverde, estrenó su cuenta goleadora con la camiseta del Zaragoza.

Un duelo de desgaste

La cita de esta octava jornada, por tanto, enfrentará a dos equipos empatados a seis puntos y con sensaciones igualmente irregulares. También casi que igual de necesitados tras siete envites. Si bien el Córdoba CF acostumbra a sufrir más de lo deseado ante rivales que se arman desde atrás -aunque tampoco se ha cruzado con demasiados este curso-, en esta ocasión le espera un escenario todavía algo más exigente: un cuadro aragonés que, pese a su lugar en descenso, se ha mostrado correoso.

De hecho, sus números defensivos lo avalan. Los maños solo han recibido siete goles en siete partidos -una media de uno por choque-, menos que equipos como el tercero, el Andorra (8), o el cuarto, el Racing de Santander (14), e igualando registros de conjuntos que pelean por la zona alta como el Burgos. El problema está en la otra orilla, con apenas cuatro tantos anotados, siendo el equipo menos realizador de la categoría. Aun así, los ha rentabilizado mejor que los de El Arcángel, que acumulan ocho dianas pero se ven igualmente atrapados en la zona baja.

El espejo está ahí. Incluso, podría ser hasta una carta de presentación para anticipar lo que podría suceder el domingo… El Zaragoza ha reaccionado moviendo fichas, cambiando sobre la marcha y apostando por un plan más pragmático. La incógnita está en si el Córdoba CF será capaz de leer la lección y tomar nota para sus propios apuntes.

