El Córdoba CF no logra equilibrar su ataque: Medina despega y Carracedo se frena

Centímetro a centímetro, pero el Córdoba CF empieza a definir sus argumentos en este arranque ligero, aunque no de forma uniforme en todos los perfiles. Porque libreta en mano, el costado izquierdo se ha convertido en una fuente de soluciones con la aparición progresiva de Kevin Medina y el buen momento de Jacobo González, mientras que en la derecha, por contra, persisten las dudas, con un Christian Carracedo que no termina de encontrar su mejor versión. Y en la agenda de Iván Ania se encuentra el objetivo de estabilizar las dos vertientes del ataque, propósito para el que ya se está moviendo de forma activa: el catalán se quedó en la caseta tras el descanso y el malagueño entró por Ortiz para asumir galones en el esquema. Todo enfocado a dar ese salto competitivo que desde todos los estamentos del club se ha planeado de cara a este segundo curso consecutivo en LaLiga Hypermotion, que se va enderezando.

Medina gana peso en el esquema

Y es que la victoria frente al Catellón confirmó la creciente influencia de Medina, que ha caído de pie en los planteamientos del bloque de El Arcángel. El malagueño, que ingresó al campo en sustitución de Pedro Ortiz apenas rebasado el primer cuarto de hora, transformó el plan de inicio trasladando a Jacobo González a la mediapunta y quedando a cargo del perfil zurdo. Y por ahí, percutió como nadie... Le ganó el pulso al francés ex del Tenerife Jeremy Mellot, se internó en numerosas ocasiones hasta el área visitante e incluso acabó siendo decisivo con el tanto del 2-1 definitivo que le dio la vuelta al marcador, dejando un saldo de una diana y 75 minutos en pista frente al cuadro castellonense.

Tampoco se limitó su actuación a la fase ofensiva. En clave defensiva, el despliegue fue total, sobre todo en el segundo acto. Es más, llegó a ocupar de forma puntual la demarcación de lateral izquierdo mientras era atendido Juan María Alcedo, aquejado de una luxación acromioclavicular de tercer grado en el hombro -que le acarreará al menos tres meses de baja-. «Estoy aquí para ayudar al equipo, ya sea de lateral, extremo o desde el banquillo», señalaba tras la cita. Porque la evolución del extremo es evidente: agitó la banda en Pucela, fue protagonista en la única victoria estival frente al Tánger y ahora ha añadido gol a su repertorio. Cada aparición está siendo sinónimo de productividad.

Su fichaje, además, fue uno de los movimientos más sonados del verano para el Córdoba CF. Criado en la barriada malagueña de La Trinidad, llegó tras firmar una temporada algo irregular en el Málaga, en el que fue parte activa del ascenso a Segunda hace un par de campañas y disputó 29 encuentros en el curso pasado. Con varios equipos interesados de la categoría en hacerse con sus servicios, el club cordobés se adelantó en la puja. Y la apuesta empieza a justificarse.

Carracedo, sin arrancar en este inicio

En el lado opuesto se encuentra Christian Carracedo. El extremo catalán, pieza capital en la historia reciente del club, no ha comenzado su cuarta temporada como blanquiverde con la chispa habitual. Ante el Castellón fue sustituido al descanso por segunda vez en toda su etapa en la entidad -la única otra ocasión fue en la jornada 3 de la 2024-2025, ante el Elche-, un reflejo de que no está del todo cómodo en estos primeros compases del calendario.

La comparación con la campaña pasada resulta inevitable, si bien desde un prisma algo negativo. Entonces fue el máximo asistente del plantel dirigido por Iván Ania, con 11 pases de gol, además de cinco tantos. Figuró entre los mejores regateadores de la categoría -concretamente el segundo, tras Yeremay, del Dépor- y lideró en cuanto a centros al área. En este curso, en cambio, suma cuatro titularidades y 300 minutos, pero aún no ha participado en ninguna acción determinante, aunque tiene margen.

Y es que más allá de las estadísticas, sus sensaciones son algo discretas por el momento. Todo en un contexto de máxima competencia, tras un mercado de fichajes en el que la comisión deportiva califal se ha propuesto fortificar la delantera. Y en ese escenario, el regreso de Diego Bri tras lesión -ya calentó ante los orelluts-, la polivalencia de Jacobo o incluso la opción de alinear a Adrián Fuentes en ese perfil abren la puerta a que la banda derecha deje de ser territorio vedado por el hospitalense.