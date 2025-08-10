Al Córdoba CF le sale cruz en los penaltis del Trofeo Carranza

El Córdoba CF estuvo cerca pero no pudo llevarse el título en el prestigioso Trofeo Carranza. El bloque blanquiverde encajó el primer gol en la segunda parte pero empató en el tramo final. Incluso pudo marcar el tanto de la victoria en los instantes finales. Tras concluir el choque en una igualada a un gol, la derrota llegó con un 6-5 en contra en la tanda de penaltis.

Iván Ania sacó al campo un once inicial en el que no repitió ninguno de los jugadores que empezaron el partido disputado un día antes frente al Betis Deportivo. Solo situó en el once inicial a dos de los doce fichajes que actualmente tiene a sus órdenes: Fomeyem y Sergi Guardiola.

Para este ensayo general de cara a la liga situó en la portería a Carlos Marín. La zaga la formaron Xavi Sintes y Fomeyem como centrales y Carlos Isaac y Albarrán en los laterales. Pedro Ortiz, Isma Ruiz y Álex Sala iniciaron el choque en el centro del campo. Ya en el ataque, Carracedo y Jacobo ocuparon las bandas y Sergi Guardiola el centro de la delantera. Dalisson volvió a la convocatoria tras dos encuentros ausente. Adilson –lesionado- y Calderón –ya prácticamente fuera del club- fueron los únicos jugadores de la primera plantilla que no se vistieron.

Los de Ania arrancan con fuerza

El Córdoba CF dio la sensación de sorprender al Cádiz CF en los instantes iniciales, sobre todo con la presión alta. Pronto llegó la primera ocasión blanquiverde. Jacobo protagonizó una galopada por la banda izquierda que acabó con un centro que remató Sergi Guardiola fuera.

El partido se igualó pronto en cuanto a intensidad, con el Cádiz acercándose poco a poco con peligro, más por ganas que por buen juego. Con las jugadas ensayadas en los saques de falta llegaron dos ocasiones, una por equipo. Suso pudo así batir a Carlos Marín en el minuto 9 y Carracedo a Aznar en el 14.

El bloque blanquiverde mostraba más consistencia en su juego que el gaditano, pues movía el balón con más criterio. Álex Sala y Pedro Ortiz buscaron el gol con lanzamientos desde fuera del área en el ecuador de la primera mitad.

Los errores en defensa

Las facilidades en defensa pudieron costarle un gol a los de Ania en el 23. De la Rosa se plantó cerca del área pero su disparo se marchó fuera por poco. Los cordobesistas creaban peligro con jugadas desde la banda derecha que siempre pasaban por los pies de Carracedo. Sin embargo, faltaba pegada dentro del área.

La defensa adelantada casi le cuesta un tanto al Córdoba CF en el 40. De la Rosa acabó mandando fuera su disparo desde dentro del área. Con un empate sin goles se marcharon los dos conjuntos a los vestuarios.

El Cádiz CF se adelanta

La segunda parte arrancó con una dinámica similar a la de la primera mitad. El Córdoba CF tenía más el balón pero el Cádiz CF creaba peligro a base de contragolpes. La defensa adelantada acabó costándole el 1-0 al Córdoba CF. Ontiveros se inventó un pase en el 60 que aprovechó Climent para batir a Carlos Marín.

El Cádiz se animó tras el gol hasta el punto de rondar el 2-0. Ocampo centró con mucho peligro en el 69. Su centro lo golpeó lo mandó Carlos Isaac al larguero de su propia portería. La entrada de Kevin Medina en el campo en el 73 le dio más mordiente al ataque, pues el malagueño no paró de incordiar a la zaga cadista. Mientras, García Pascual perdonó el 2-0 en otra contra tras ganarle la carrera a Fomeyem.

Llega el empate

El empate empezó a verse venir a partir del minuto 75. Jacobo disparó con mucho peligro en el 76 en una posición forzada dentro del área. Más cerca todavía estuvo Isma Ruiz en el 81 con un disparo que desvió milagrosamente Aznar a córner.

El tanto de la igualada acabó llegando en el 83. Kevin Medina disparó con tanto veneno desde el borde del área que Aznar solo pudo despejar el balón. El rechace lo cazó Guardiola para marcar a placer. El Córdoba CF mereció el segundo gol en el tramo final. Carlos Isaac tuvo el 1-2 en el 89 pero no acabó de controlar bien el balón y su toque se marchó fuera. El título del Trofeo Carranza acabó decidiéndose en la tanda de penaltis al acabar los 90 minutos con un empate a un gol.

La tanda de lanzamientos desde los once metros comenzó con un fallo de Roger, lo que le permitió al Córdoba CF situarse por delante al marcar Albarrán. La ventaja la mantuvo hasta que Guardiola falló en el cuarto penalti. Los lanzamientos continuaron hasta que en el séptimo no marcó Isma Ruiz. El Cádiz se llevó entonces el triunfo y el título con un 6-5 favorable en los penaltis.