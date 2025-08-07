El Córdoba CF intentará corregir los fallos del partido de Oliva ante el Betis Deportivo

El Córdoba CF va a llegar este fin de semana a la parte más importante de la pretemporada, ya que va a disputar en menos de 48 horas los dos últimos amistosos antes del regreso a la liga. El conjunto blanquiverde recibirá este viernes al Betis Deportivo (10.00 horas, Ciudad Deportiva). Un día más tarde visitará al Cádiz CF con motivo de la celebración del Trofeo Carranza (21.45 horas, Nuevo Mirandilla).

Los jugadores que entrena Iván Ania se medirán este viernes al filial del conjunto verdiblanco. El partido tendrá lugar a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, sí podrá seguirse por televisión a través de PTV Córdoba, Zapi y el canal de YouTube del Córdoba CF.

Tres amistosos de preparación han disputado hasta el momento los cordobesistas. El primero lo ganaron por 2-1 al Ittihad Riadi Tánger en Pozoblanco. El segundo lo saldaron con una derrota por 3-4 frente al Real Betis. El tercero acabó con un revés por 0-3 ante el Al Arabi en el choque jugado en Oliva. Una vez acabados los amistosos ante el Betis Deportivo y el Cádiz CF, la plantilla afrontará el estreno en la liga, previsto para el 18 de agosto en El Molinón con el Sporting como rival.

Doce jugadores por acoplar

El bloque cordobés llega a este partido todavía en plena fase de acoplamiento de los doce fichajes que ha cerrado y que a día de hoy van a comenzar la temporada en El Arcángel. Ya no cuenta el atacante Mariano Carmona, cedido hasta el final de la temporada al Alcorcón de la Primera Federación. La convocatoria del técnico, Iván Ania, contará previsiblemente con las novedades de Rubén Alves, Kevin Medina y Alberto del Moral.

Las novedades

El central Rubén Alves no ha saltado al campo todavía en los amistosos de pretemporada, aquejado de unos problemas físicos que ya ha superado. Lleva más de una semana entrenando con normalidad junto a sus compañeros, por lo que podría debutar ya en un partido.

Kevin Medina debutó con un gol en la victoria de Pozoblanco por 2-1 ante el Itihad Riad Tanger en el partido del pasado 18 de julio. Sin embargo, unas molestias le dejaron fuera de los entrenamientos y los partidos en las dos semanas siguientes. Ya lleva varios días entrenando de nuevo con normalidad, listo para volver al once de Ania.

Alberto del Moral no fue alineado en el choque de Oliva debido a que se incorporó a la plantilla solo 24 horas antes de ese partido. El centrocampista cedido por el Oviedo ya lleva una semana trabajando como uno más, por lo que también cuenta ya en los planes del técnico.

Las ausencias

Las bajas serán Adilson y Dalisson. El portugués sigue con la recuperación de larga duración que padece. El español de origen brasileño jugó los choques contra el Tanger y el Betis pero no el siguiente frente al Al Arabi, aquejado de unas molestias físicas que no han remitido. El interior lleva más de una semana trabajando al margen del grupo, por lo que no jugará frente al segundo equipo del Betis.

Iván Ania intentará mejorar en los aspectos del juego en que el Córdoba CF mostró lagunas en el partido anterior. El bloque cordobesista dio muchas facilidades en defensa frente el Al Arabi, lo que le costó encajar dos goles, que pudieron ser más, en la primera parte. También careció de la profundidad necesaria para hacerle daño al rival, sobre todo en una segunda parte en la que acaparó la posesión del balón.

El entrenador blanquiverde sabe que su equipo está en plena pretemporada, con doce jugadores nuevos que necesitan tiempo para adaptarse a su estilo de juego y a sus nuevos compañeros. Sin embargo, también es consciente de que el primer partido de liga se encuentra muy cerca, por lo que tiene que acelerar para paliar sus actuales deficiencias.

El rival

Enfrente tendrá a un rival que milita en la Primera Federación y que cuenta con jugadores que aspiran a llegar al primer equipo bético. Javi Medina es el técnico de un conjunto que hasta ahora ha sumado una victoria, un empate y una derrota en sus amistosos. Inicialmente goleó por 3-0 al Wolves sub 23. Posteriormente igualó a cero goles con el Casa Pia AC portugués. En su último choque cayó por 3-0 contra el Recreativo de la Segunda Federación. Uno de sus jugadores es el central Elyaz Zidane, hermano del centrocampista del Córdoba CF Theo Zidane.