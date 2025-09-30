El Córdoba CF se estrella en las áreas: líder en posesión y solo un 10% de acierto

Siete jornadas han bastado para destapar una vieja verdad: el Córdoba CF sigue siendo dueño del balón, pero rehén de las áreas. Y es que el conjunto adiestrado por Iván Ania lidera LaLiga Hypermotion en términos de posesión, con una media del 57,6%, cifra que confirma el plan continuista en torno al esférico. Sin embargo, el dato convive con su reverso oscuro, porque apenas un 10,67% de efectividad en la conversión de sus ocasiones, tercer peor registro de la categoría, solo por delante de Valladolid y Zaragoza. Así, el contraste es evidente... Tanto como se amasa el balón, tanto cuesta transformarlo en rédito para el casillero.

En esa línea, el problema se amplifica en cuanto los blanquiverdes pierden la pelota, o al menos así viene siendo hasta la fecha. Los rivales necesitan mucho menos para hacer daño: el cuadro califal es el segundo que mayor porcentaje de goles encajados sufre en Segunda, con un 16,44%. Es decir, cada llegada adversaria pesa como una losa. Y el guion se repite: dominio territorial, iniciativa con la pelota y, al menor descuido, un castigo inmediato en la propia portería. Bien lo saben tanto Iker Álvarez como Carlos Marín, que de forma conjunta han recibido un total de 12 dianas en su portería en lo que va de Liga, colocando al bloque como el cuarto más goleado del campeonato.

Regates, pérdidas y maderas

Los números esconden matices que explican el atasco ofensivo. El club de El Arcángel es, además, el equipo que más veces ha perdido el balón tras un regate (75), aunque a la vez es el segundo que más lo intenta (138) y el tercero con más éxito (63). También lidera el ránking de unos contra uno ganados con la posesión en juego (319) y es el segundo que más disputas gana (432), solo superado por el Valladolid. A cambio, es también el tercero con más pérdidas acumuladas, con 1.009 en siete jornadas. Y como guinda, los seis balones repelidos por la madera -el que más se ha topado con ella- en este arranque, es decir, seis posibles tantos que se quedaron a centímetros de cambiarle el color al relato.

El reto del Ibercaja Stadium

El próximo examen llega con morbo añadido. El Córdoba CF visita al Real Zaragoza este domingo en el Ibercaja Stadium (14.00 horas), escenario suplente ante la reforma de La Romareda con vistas al Mundial de 2030. Y en él, se viene alojando otro de los equipos que peor tasa de conversión maneja en el fútbol de plata tras algo más de media docena de citas disputadas, como es el cuadro dirigido por Gabi, por lo que la tendencia deberá romper por algún lado.

