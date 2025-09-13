El Córdoba CF estrecha lazos con Jordania en un acuerdo deportivo con el Amman FC

El Córdoba CF continúa abriendo ventanas hacia el exterior en su propósito de afianzar su crecimiento como club y proyectar su imagen más allá de los límites nacionales. Y es que apenas unas horas después de que el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, detallase tras su regreso de Baréin los principales asuntos tratados con la propiedad -la sostenibilidad económica, la mejora de infraestructuras como el estadio, la futura Ciudad Deportiva y el refuerzo de la cantera-, la entidad blanquiverde ha anunciado un nuevo movimiento estratégico con marcado acento internacional.

El club califal ha sellado un acuerdo de colaboración con el Amman Football Club de Jordania -de la Primera División local-, un paso que busca impulsar el desarrollo futbolístico en el país asiático al tiempo que refuerza la proyección global de la marca Córdoba CF, que tanto se ha propuesto la entidad en los últimos tiempos.

Proyección internacional

«Este acuerdo refuerza el compromiso del Córdoba CF con la proyección internacional y supone un nuevo paso en la consolidación de la marca más allá de nuestras fronteras», señaló la entidad a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia que el club lleva tiempo desplegando para situarse como referencia no solo a nivel deportivo, sino también institucional.

De este modo, el pacto con el Amman FC permitirá estrechar vínculos entre ambas entidades y explorar distintas líneas de cooperación que esperan contribuir al desarrollo del fútbol en Jordania. Y para el combinado blanquiverde, supone además ampliar su radio de influencia, al menos sobre el papel.

El futuro en el horizonte

El anuncio llega en un momento clave para el club cordobesista, inmerso en varias líneas de trabajo que esperan definir su proyecto a medio y largo plazo. Mientras se avanza en las conversaciones sobre la reforma de El Arcángel y se buscan consensos para la futura Ciudad Deportiva, desde la propiedad también se comienzan a activar acuerdos que eleven el perfil internacional de la entidad.