El Córdoba CF ya entrena pensando en la Liga

El Córdoba CF ya tiene el modo competición activado. La plantilla blanquiverde celebró desde las 9.30 horas de este martes la primera sesión de entrenamiento pensando ya en su primer rival liguero, un Sporting de Gijón que parte, en principio, con la intención de competir el ascenso a Primera División y que por ello, precisamente, se ha convertido en uno de los clubes más activos en el mercado estival, siendo además de los que más han invertido en fichajes.

Primera 'sesión liguera'

Iván Ania dirigió la primera sesión semanal en la Ciudad Deportiva con todos los jugadores de la plantilla cordobesista, excepto Dalisson de Almeida y Adilson Mendes. Ya estaba en el grupo el último fichaje blanquiverde, Ignasi Vilarrasa, que cierra el lateral izquierdo y la defensa del Córdoba CF para la temporada 2025-26. El nuevo lateral zurdo blanquiverde fue recibido por sus compañeros con el clásico ‘puente’ de collejas tras ser anunciado este lunes por la entidad cordobesista, que anunció que el catalán firma para las dos próximas temporadas.

A los tradicionales rondos y ejercicios técnico-físicos dieron paso diversos partidillos en una sesión que sirvió para reconectar al grupo con el esfuerzo físico después de dos días de descanso concedidos por el técnico blanquiverde tras el 1-1 en Cádiz, con el Trofeo Carranza como protagonista, que se perdió en la tanda de penaltis.

En lo que se refiere a los lesionados, Adilson Mendes trabajó en el gimnasio y aún ve lejano su día a día normalizado en la Ciudad Deportiva o El Arcángel, mientras que Dalisson de Almeida sí que trabajó sobre el césped, aunque apartado del grupo, por lo que no parece probable que llegue al encuentro del próximo lunes en Gijón.

Vuelo chárter

La primera semana de trabajo en Liga para el Córdoba CF también será de las atípicas, por aquello de disputarse el encuentro el próximo lunes, en el Enrique Castro ‘Quini’-El Molinón (19.00 horas), adonde llegará el Córdoba CF vía aérea. Así, este miércoles el Córdoba CF entrenará en El Arcángel, mientras que el jueves regresará a la Ciudad Deportiva. Posteriormente, el viernes se ha señalado como jornada de descanso, regresando al trabajo el sábado, con una sesión en la Ciudad Deportiva, mientras que el último entrenamiento de la semana se celebrará el domingo en El Arcángel, a las 9.30 horas, misma hora para el inicio de todas las sesiones de trabajo.

Por otra parte, el Córdoba CF anunció este martes la migración de su web a la plataforma de LaLiga y, además, también hizo pública su nueva app, que podrá descargarse tanto para android como para ios.