El Córdoba CF y su dualidad en la retaguardia: Iker Álvarez brilla; la defensa hace aguas

La sucesión de las semanas lo han transformado en obviedad, pero no por ello menos importante: el Córdoba CF, que últimamente viene sobreviviendo de punto en punto en Segunda, continúa sin dar con la tecla en la línea defensiva. Es más, ni siquiera está cerca. Y es que en las dos jornadas más recientes, ambas con Iker Álvarez vestido de héroe en portería, el panorama no ha cambiado: 180 minutos, tres goles en contra. En su segunda aparición en el once, consecutiva, volvió a ser determinante el internacional andorrano, sostén del grupo de Iván Ania en Anoeta con varias intervenciones de nivel e incluso añadiendo la parada del penalti a Peru Rodríguez para el repertorio, en lo que habría sido un 2-0 cercano a la sentencia.

Paradójicamente, habla más ese balance anotador en área propia de la retaguardia que del propio nuevo dueño de la portería. Por lo pronto, el «1» se ha propuesto dar la razón a su técnico con el trueque de perfiles bajo palos, si bien el rendimiento global sigue siendo preocupante. Los números lo explican mejor que las palabras: Carlos Marín, indiscutible e intocable hasta hace un par de semanas, encajó cuatro dianas en sus últimos tres compromisos disputados -ninguna en Valladolid, una con el Castellón y tres en Andorra-, mientras que el ex del Villarreal B no pudo evitar los dos tantos del Racing de Santander en El Arcángel fechas atrás, ni el gol donostiarra.

Es más, si Álvarez llegase a encajar al menos un gol en la visita a Zaragoza, próximo destino cordobesista, equipararía los datos del almeriense, si bien el rendimiento de ambos ha sido diametralmente distinto en este primer arreón del campeonato en LaLiga Hypermotion.

La defensa, señalada

Quedan patentes, por tanto, algunos de los argumentos del internacional del Principado para haberse adueñado del arco. Eso sí, a nivel global, el balance lo resume todo, pese a cualquier actuación heróica: 12 goles encajados en siete partidos de Liga, casi dos por encuentro. Un registro que mantiene al Córdoba CF en puestos de descenso y que apunta de forma directa a la retaguardia... Precisamente, la falta de solidez atrás sigue siendo la gran tarea pendiente de un bloque que, más allá del acierto puntual de su portero, necesita urgentemente frenar ese caudal de castigos para evitar que la entrada el ecuador de la primera vuelta se complique.

Y todo ello, con la próxima ventana internacional asomando por el horizonte, que supondrá la baja obligada de Iker Álvarez del 10 al 14 de octubre -se medirá a Estonia y Serbia con Andorra-, mientras por tierras cordobesas los de Ania buscarán volver a puntuar de tres en El Arcángel en el cruce frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Pero antes: a suelo maño.

