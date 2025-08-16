El Córdoba CF, contra un doble campeón de Champions y los Dadie

La temporada 2025-26 ofrecerá al Córdoba CF un nuevo capítulo de pasión, de momentos cumbre en los que disfrutará de victorias y partidos inolvidables y también, cómo no, de instantes grises, en los que la preocupación y la tensión serán compañeras de viaje como lo han sido a lo largo de sus más de 70 años de historia.

Mucho público y bastante solera

Pero lo que también vivirá el Córdoba CF será enfrentamientos novedosos, cuando no inéditos, aunque la mayoría de ellos serán eléctricos. El objetivo marcado por el club no es otro que el de no renunciar a la zona noble de la tabla. Una clasificación en la que habrá una docena de clubs con más de 10.000 abonados y en la que sólo cuatro rivales no pisaron jamás la Primera División. Por lo pronto, la UD Las Palmas, el Real Valladolid y el Leganés aparecen en todas las quinielas para regresar a la máxima categoría tras perderla hace pocos meses. Pero a ese trío se añade una decena de aspirantes que intentarán justificar su objetivo desde la primera jornada. El Racing de Santander, el Almería, el Cádiz, el Castellón, el Zaragoza, el Sporting de Gijón, el Deportivo de La Coruña, el Eibar, el Granada e incluso el Huesca o el Mirandés, dos de las revelaciones de la pasada temporada, buscarán colocarse en la parte alta de la tabla desde el inicio, sin olvidar a otros como el Málaga o el Albacete. Este último, curiosamente, tendrá en sus filas al jugador más laureado de la categoría tras firmar al central Jesús Vallejo, doble campeón de la Champions, y que tras terminar su vinculación con el Real Madrid firmó por el conjunto manchego.

Que el Córdoba CF y el resto de sus rivales en Segunda División se enfrentara a un campeón de Europa se podía dar en los orígenes de esas estrellas, cuando estos eran «protocampeones», llámese Morata o Thiago Alcántara, sin ir más lejos. En lo que habría que hacer un ejercicio de memoria es cuando un campeón de Europa -en dos ocasiones, en este caso- jugase en la categoría de plata del fútbol español. No existirán muchos casos.

Los Dadie y el Andorra

Otro apartado especial para el Córdoba CF, en esta temporada, será el de enfrentamientos llamativos u originales. Casi 40 años después volverá a verse las caras contra el Sanse o Real Sociedad B, y por primera vez lo hará en el fútbol profesional o en Segunda División, ya que la última vez que el filial de la Real Sociedad visitó El Arcángel fue el antiguo, en la temporada 1986-87. Y con un dato más que curioso: en la segunda jornada de aquella Liga en Segunda División B el Córdoba CF jugó contra un filial txuri urdin en el que militaba el central Luis Fernando Dadie -que luego jugaría muchas temporadas en Primera, con los mayores-. En esta campaña, 39 años después, lo hará contra su hijo, Alberto Dadie, delantero que estuvo cedido la pasada temporada en el Mirandés y que ha sido «llamado a filas» para intentar mantener al segundo equipo donostiarra en el fútbol de plata.

Si en los 80 era habitual un cruce entre el Córdoba CF y la AD Ceuta en Segunda B, 20 años antes, los blanquiverdes se enfrentaron con el Atlético Ceuta y con otra versión caballa en Segunda. De hecho, un año antes del histórico ascenso cordobesista en Huelva, el primero de su historia, el Ceuta también llegó, de manera efímera, a la máxima categoría del fútbol español. Ahora, más de seis décadas después, los caballas y los cordobesistas volverán a verse las caras en Segunda División tras aquellos años de sufrimiento, los 80, sobre todo en clave blanquiverde.

Finalmente, el Andorra. Sólo en una ocasión se enfrentó en Liga el Córdoba CF al equipo del Principado. Fue en Segunda B, en la 1980-81, la campaña del ascenso blanquiverde logrado en Ibiza y que apenas se celebró en la ciudad. Ganó el equipo cordobesista en El Arcángel (3-0) y logró empatar in extremis en su visita a Andorra (2-2). Y tampoco hay que olvidar a una UD Las Palmas que tendrá cierto aroma vintage con los regresos de Jesé y Jonathan Viera, cuya única visita a El Arcángel se saldó con derrota y expulsión por una fea acción con Caballero.

Serán algunos de los detalles a los que habrá que estar atentos en la temporada que va a comenzar el Córdoba CF, una 2025-26 que debe representar el regreso de los blanquiverdes a la pelea por los puestos nobles de la tabla clasificatoria en Segunda División.