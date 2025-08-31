El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros

El Córdoba CF ya ha dicho basta ante los arbitrajes que ha recibido en las dos primeras salidas de la temporada en la Liga Hypermotion de fútbol. La entidad blanquiverde pedirá explicaciones con una consulta formal al Comité Técnico de Árbitros tras lo acaecido en el encuentro que empató a cero goles en el campo del Real Valladolid. Según adelantó Cope Córdoba, y ha confirmado Diario CÓRDOBA, la reclamación tendrá lugar en breve.

El gol anulado en Valladolid ha colmado la paciencia del Córdoba CF con los árbitros. La acción llegó en el minuto 64 cuando, tras una larga jugada de disputas por el balón y de pases, Jacobo marcó el tanto que significaba el 0-1 en el marcador. Dos minutos más tarde, el VAR avisó al colegiado del encuentro, Etayo Herrera, de que tenía que revisar la jugada. Entonces pudieron verse unas imágenes en las que se apreciaba que, 17 segundos antes de marcar Jacobo, Théo Zidane golpeaba el balón con el brazo izquierdo en una pugna por el esférico. El árbitro decidió entonces anular el tanto.

El malestar y la indignación llegó entonces a los responsables del Córdoba CF desplazados a Valladolid. Nadie se explicaba que se revisara una jugada dos minutos después de producirse y por unas manos producidas 17 segundos antes de la llegada del disparo a puerta que propició el gol. El club está especialmente molesto con el ayudante del VAR en Valladolid, José Antonio Lopez, pues ya estuvo también la temporada en partidos contra el Granada y el Cádiz, entre otros, en los que el Córdoba CF salió perjudicado por las decisiones arbitrales.

El recuerdo del penalti anulado en Gijón

Muchos se acordaron entonces del penalti que al Córdoba CF le señalaron a favor hace dos semanas en Gijón. Aquella pena máxima por manos de un defensa del Sporting fue anulada a continuación por el árbitro del choque a instancias del VAR.

A la conclusión del partido, el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez ‘Juanito’, mostró su malestar en las redes sociales al manifestar que “En Gijón, directa no, pero hoy de rebote, sí”. De esta forma recordó lo sucedido en la primera jornada en Gijón y ahora en Valladolid.

Las quejas de Ania

Iván Ania también se quejó por lo sucedido en Valladolid en las declaraciones que realizó a la prensa a la finalización del partido. «Es un empate que lo valoro porque veníamos de dos derrotas, pero me sabe a poco porque con el gol que nos anularon creo que deberíamos haber ganado el partido. Es una sensación de rabia, de no saber a qué te tienes que atener. Me siento perjudicado», apuntó el entrenador ovetense.

Ania indició en que «Yo realmente no sé para qué vienen a darnos las charlas, porque yo no tengo claro cuándo es mano y cuándo no es mano. Hay una secuencia de seis, siete u ocho… No los conté, pero unos cuantos pases, hacemos el gol y nos lo anulan», lamentó.

«En Gijón, pita al árbitro penalti por una mano, luego va al VAR y lo anula porque supuestamente está pegada, cuando se ve claramente que el jugador hace porque le pega el balón en la mano. Pero para mí es un gol legal», finalizó.

Una indignación que no para de crecer

La indignación en el club y en muchos aficionados cordobesistas, lejos de decrecer, ha ido aumentando con el paso de las horas. El club cordobés va a pedir explicaciones por las acciones polémicas de Gijón y Valladolid, sobre todo porque llegan tras una temporada pasada en la que también hubo muchas acciones similares, sobre todo en la primera vuelta.

El VAR dijo en la revisión de la jugada que “existe un golpe con la mano que hace que se lleve el balón”. El colegiado, que dirigía su segundo partido en la Liga Hypermotion, se confunde al tomar la decisión, ya que dice en su conversación con el VAR "voy a cancelar el penalti" cuando no hay una pena máxiima de por medio. Esta explicación no ha convecido, ni al club ni a los aficionados, por lo que el Córdoba CF va a quejarse de manera formal al Comité Técnico de Árbitros.