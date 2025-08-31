El Córdoba CF deja su portería a cero catorce partidos después

El Córdoba CF dio un paso adelante en su trayectoria liguera en la presente temporada. El conjunto cordobesista inauguró su casillero de puntos en la Liga Hypermotion en un campo difícil, el José Zorrilla, al empatar a cero goles frente a un exigente Real Valladolid.

El conjunto que entrena Iván Ania, más allá de lo sucedido en el polémico gol anulado, logró dejar la portería a cero, uno de los objetivos que tenía el entrenador ovetense desde el inicio de la pretemporada. Así lo había manifestado en varias ocasiones públicamente.

El bloque cordobés consiguió no recibir tanto alguno 14 partidos después, si contamos los partidos oficiales de las temporadas 2024-25 y 2025-26 y los amistosos del verano actual.

Los partidos con goles recibidos

El conjunto blanquiverde acabó con un empate a cero el encuentro Córdoba CF-Real Oviedo celebrado el pasado 6 de abril. Desde entonces recibió goles en los últimos seis choques de la pasada campaña, en concreto en los duelos Eldense-Córdoba CF (1-1), Córdoba CF-Cádiz CF (4-2), Burgos-Córdoba CF (3-2), Córdoba CF-Mirandés (1-2), Eibar-Córdoba CF (4-1) y Córdoba CF-Albacete (1-1). También encajó algún gol en todos los partidos de la pretemporada. Así sucedió en los choques Córdoba CF- Riad Ittihad Tánger (2-1), Córdoba CF-Betis (3-4), Al Arabi-Córdoba CF (3-0), Córdoba CF-Betis Deportivo (0-1) y Cádiz-Córdoba CF (1-1). Igualmente recibió tantos en los dos primeros partidos de la Liga 2025-26, pues cayó por 2-1 ante el Sporting y por 1-3 frente a la UD Las Palmas. Por tanto han sido 13 los choques seguidos recibiendo goles. Fuera de casa, el anterior partido que terminó Carlos Marín sin recoger ningún balón dentro de su portería fue el Málaga CF-Córdoba CF (0-1) del pasado 6 de abril. Curiosamente, en aquel Málaga-Córdoba jugó Kevin Medina la primera parte defendiendo la elástica malagueña.

El Córdoba CF crecerá en la Liga siempre que sea capaz de mantener la portería a cero en más partidos. Sin recibir goles, siempre tendría la opción de perforar la portería contraria en una jugada ensayada, en una acción a balón parado o en cualquier acción del juego.

El conjunto que entrena Iván Ania se mostró más sólido en defensa con respecto a partidos anteriores. Al Valladolid le costó sorprender a la zaga cordobesista en las transiciones rápidas de que dispuso. La banda izquierda fue el talón de aquiles del Córdoba CF, sobre todo en la primera parte y en los primeros minutos de la Segunda. Vilarrasa dejaba huecos en sus subidas al ataque que sus compañeros de esa zona del campo tenían que verse obligados a tapar. Kevin Medina bajó en muchas ocasiones de su zona de ataque a la defensa por este motivo.

El partido de Fomeyem y Sintes

Los dos centrales, Fomeyem y Xavi Sintes, rindieron a la altura del partido. Fomeyem ha firmado tres encuentros bastante completos en la Liga, pues en todos ellos fue uno de los mejores de su equipo. Sintes también cumplió con su labor, sobre todo si tenemos en cuenta que eran sus primeros minutos de la temporada. El centro del campo plantó cara al Real Valladolid. Isma Ruiz hizo un gran esfuerzo y Pedro Ortiz le dio un punto añadido de criterio al juego.

La buena defensa del Córdoba CF comenzó con una presión alta de los jugadores de ataque. De esta forma desgataba a un Valladolid que acabó pagándolo en los últimos minutos de la primera parte. Kevin Medina fue de nuevo el jugador más destacado. El malagueño lo intentó una y otra vez por la banda izquierda, superando en algunas ocasiones con sus regates a los rivales. El malagueño casi marca, pues en la segunda parte efectuó un disparo desde el área que no entró porque al tocarlo Guilherme se estrelló contra el larguero. Christian Carracedo jugó mejor que en partidos anteriores, pese a que sufría a menudo dobles marcajes en cuanto recibía el balón.

La polivalencia de Jacobo quedó patente en Valladolid, pues aprobó en todas las posiciones que le dijo su técnico que tenía que ocupar. Incluso marcó el gol que posteriormente fue anulado por el colegiado ante el aviso del VAR para revisarlo.

Guardiola se vuelve a quedar sin marcar

Guardiola, el nueve del Córdoba CF, se quedó un partido más sin marcar. El punta dispuso en los primeros minutos de su mejor ocasión. Un saque de falta de Vilarrasa lo cabeceó Jacobo hacia la posesión de Guardiola para que disparara dentro del área. Sin embargo, el golpeo del manacorí se marchó por encima del larguero.

Iván Ania hizo antes los dos primeros cambios y su equipo lo agradeció. Fuentes se hizo notar desde su entrada en el campo en el 52 en sustitución de Guardiola. También Zidane, al entrar en el 62 para sustituir a un Kevin Medina que se había vaciado en defensa y ataque. El francés goza de un físico que le permite entrar al choque en los duelos con ventaja respecto a la mayoría de sus rivales.

La respuesta de la afición cordobesista resultó masiva, pues más de 500 de ellos presenciaron en directo el partido en el José Zorrilla. Se hicieron notar a lo largo del partido, animando en todo momento a sus jugadores. Ahora lo que esperan ellos y el resto de aficionados del club es que la primera victoria llegue el próximo viernes en el choque contra el Castellón.