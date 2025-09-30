El Córdoba CF cuida su futuro: Marcelo Timorán, renovado hasta 2028

El Córdoba CF ha blindado a Marcelo Stephano Timorán Paz con un contrato que se prolongará hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista, nacido en Oruro en 2006 y de perfil zurdo, aterrizó en la ciudad el pasado verano para reforzar al juvenil y, en apenas un ejercicio, ya se ha ganado un sitio en la hoja de ruta del club. Su adaptación fue inmediata, tanto así que muy pronto dio el salto al filial, donde se ha consolidado como una pieza de futuro en la estructura blanquiverde.

Y es que su crecimiento no se ha detenido ahí. En las últimas semanas, el lateral boliviano ha entrado de lleno en dinámica del primer equipo, con presencia en las convocatorias frente al Racing de Santander y la Real Sociedad B. De hecho, la confianza de Iván Ania y de su cuerpo técnico responde a un futbolista con madurez impropia de sus 19 años, además de compromiso y un margen de mejora tan amplio como ilusionante, según resaltan desde la entidad. Además, junto al Córdoba CF B de Gaspar Gálvez, ya ha disputado un total de dos compromisos en este notable arranque de temporada para el cuadro dependiente califal.

Un proyecto con identidad

El club lo dejó claro en su comunicado oficial: «Con esta renovación, el Córdoba CF reafirma su firme apuesta por el talento joven y por la formación de jugadores que puedan integrarse progresivamente en la dinámica del primer equipo con el paso del tiempo». Porque más allá de ser todavía un jugador en formación, la comisión deportiva del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel lo entiende como una inversión de presente y, sobre todo, de futuro.

Vía: Diario Córdoba