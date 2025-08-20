El Córdoba CF comienza la venta presencial de entradas para el partido contra Las Palmas

El Córdoba CF ha iniciado la venta presencial de entradas de entradas del primer encuentro que disputará como local en la Liga Hypermotion. El choque será Córdoba CF-Las Palmas y tendrá lugar el próximo lunes, 25 de agosto a las 21.30 horas en El Arcángel.

El partido lo ha catalogado el club de categoría azul, por lo que el precio de las entradas es el intermedio entre los tres rangos de partidos establecidos por el club: rojo (15 a 35 euros), azul (25 a 45) y verde (45 a 65). El coste de las localidades ha quedado fijado en 35 euros (Preferencia y Palco de Preferencia Alta) y 45 euros (Tribuna y Anfiteatro). No hay entradas a la venta en Fondo al cubrirse todos los asientos con la venta de abonos.

Al no agotarse las aproximadamente 2.000 entradas disponibles en la fase de venta exclusiva ‘on line’, también pueden adquirirse desde el día 20 de manera presencial. Las entradas pueden seguir adquiriéndose por internet ‘on line’ en la página web establecida.

Las modalidades de precios

Las localidades infantiles –para niños nacidos antes del 31 de diciembre de 2013- cuentan con un precio único de 10 euros en todo el estadio salvo en la Zona VIP. Este tipo de entradas solo se podrán adquirir en las taquillas de manera presencial mostrando el DNI del menor o el Libro de Familia.

Los aficionados que hayan adquirido el carné ‘Soy Cordobesista’ podrán solicitar una localidad, ya que pueden acceder de manera gratuita a un partido no catalogado de categoría verde y a dos más, con un 50% de descuento, siempre que no sea de categoría verde.

Los horarios de la venta presencial del miércoles 20 y del jueves 21 son de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. El viernes 22 podrán adquirirse de 9.30 a 13.30 horas y el lunes 25 de 9.30 a 11.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

Un rival con caché de Primera

El equipo que entrena Iván Ania hay que recordar que iniciará la liga como local el próximo lunes en un encuentro atractivo contra la UD Las Palmas, un recién descendido de la Primera División. El equipo blanquiverde intentará sumar los tres primeros puntos de la temporada tras caer por 2-1 en su desplazamiento en avión a Gijón.

El conjunto cordobesista intentará derrotar a un equipo muy activo durante el verano, ya que ha cerrado once fichajes. El regreso a Las Palmas del atacante canario Jesé ha sido su refuerzo más mediático. En su estreno en la Liga no pasó del empate a un gol en su estadio ante el Andorra.