El Córdoba CF se cita con el Cieza en la primera ronda de Copa del Rey

El Córdoba CF ya conoce su primer rival en la Copa del Rey 2025-2026. El conjunto de Iván Ania visitará al Cieza, equipo del Grupo 13 de Tercera Federación, en un duelo a partido único que se disputará en el Estadio La Arboleja entre los días 28 y 30 de octubre. Así lo ha determinado el sorteo celebrado este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

«De momento no tenemos nada de información del rival como equipo. Sí sabemos que tienen césped sintético y que tenemos un viaje de cuatro horas, con respecto a lo que nos podía tocar cercano. A partir de ahora, nos pondremos a mirar sus partidos, ver resultados y conseguir más información. Vamos con la idea de competir la Copa y pasar de rondas», señaló el propio técnico blanquiverde una vez determinado el emparejamiento.

Un sorteo condicionado por la cercanía

En esta edición participan 112 equipos, procedentes de todas las categorías del fútbol español, desde las regionales hasta Primera División. El formato, como es habitual, ha emparejado a los clubes modestos con los de mayor categoría, garantizando que los encuentros se celebren en el campo del rival de menor rango.

En el caso del club de El Arcángel, su abanico de posibles adversarios se había reducido a conjuntos de Tercera o Segunda Federación, y siempre dentro de un criterio de proximidad geográfica. Así, entre los candidatos figuraban nombres como Torrent, La Unión, UCAM Murcia, Antoniano, Estepona, Salerm Puente Genil, Lorca Deportiva, Real Jaén, Roda, Ciudad de Lucena o el propio Cieza, que finalmente será su contrincante.

Redención pendiente

Y con el primer obstáculo desvelado, el combinado cordobesista abre una otra nueva andadura en el torneo del KO con el propósito de borrar la decepción del curso anterior, cuando cayó en la primera ronda ante el Olot. Aquel duelo terminó con empate a uno y la posterior eliminación desde los once metros (4-3) en el Municipal de Olot.

Por tanto, esta vez el reto pasará por superar al bloque ciezano, que llega en un gran momento. El equipo de la Región de Murcia ocupa la tercera posición en el Grupo 13 de Tercera Federación, con 12 puntos de 15 posibles, y se ha consolidado como una de las revelaciones en el arranque liguero de su sección.

