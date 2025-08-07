El Córdoba CF cede al extremo George Andrews al histórico CE Europa

El Córdoba CF ya tiene a cuatro jugadores cedidos esta temporada en otros equipos de la geografía española. Ahora ha salido el extremo George Andrews, en concreto al CE Europa, un conjunto del Grupo 2 de la Primera Federación. Andrews estará en el club barcelonés hasta la conclusión de la campaña 25-26.

Andrews llegó al club hace un mes procedente del Atlético Baleares de la Segunda Federación. El atacante de 20 años entró en el club blanquiverde destinado a tener ficha con el filial pero para entrenar con el primer equipo, al menos durante la pretemporada.

Desde el primer día de la pretemporada entrenó a las órdenes de Iván Ania. El técnico contó con el mallorquín en los tres amistosos, en los que entró en la segunda parte con ganas de demostrar sus cualidades.

Los jugadores cedidos

Andrews dejó claro que cuenta con un talento natural pero que necesita tiempo para ganarse un puesto en un equipo de la Liga Hypermotion. Por eso lo ha cedido el Córdoba CF al Europa, con la intención de recuperarlo dentro de un año más formado.

El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, ya ha declarado que el club quiere contar con varios jugadores cedidos para que se fogueen en otros clubs, siempre con la intención de que regresen al club al año siguiente. Dentro de esta línea de trabajo han entrado cuatro jugadores que se han marchado cedidos a equipos de la Primera Federación: el portero Ramón Vila (Eldense), el central Matías Barboza (Atlético de Madrid B) y los extremos Mariano Carmona (Alcorcón) y George Andrews (CE Europa).

Con estas salidas, Iván Ania se ha quedado con 25 jugadores en su plantilla, a la espera de que se marche el lateral izquierdo José Calderón y de que llegue su sustituto, que podría ser el sevillano Diego Hormigo.