Del Córdoba CF al Calcio: Álex Sala debuta en la máxima categoría italiana con el Lecce

El salto de Álex Sala al fútbol italiano ya tiene su primer capítulo oficial. Y es que apenas un mes después de poner fin a su etapa en el Córdoba CF, el centrocampista catalán se estrenó en la Serie A con la camiseta del Lecce. Lo hizo el pasado domingo en un escenario de máxima exigencia, el Gewiss Stadium de Bérgamo, donde su nuevo equipo sufrió un duro correctivo ante la Atalanta (4-1) de Ivan Jurić.

En ese escenario, el hasta hace poco «6» del cuadro de El Arcángel partió de inicio y disputó cerca de una hora de juego, en un choque que sirvió para comenzar a medir su adaptación al campeonato transalpino. No era el debut más cómodo posible, frente a uno de los rivales más potentes del torneo -participante este curso de la Liga de Campeones-, pero el barcelonés tuvo tiempo para dejar algunas pinceladas de calidad. Eso sí, los de Eusebio Di Francesco aún siguen sin carburar del todo en Liga... De hecho, el club del Via del Mare apenas suma un punto en tres jornadas y ocupa la última posición de la clasificación, tras haber medido fuerzas con gigantes como el Milan y la propia Atalanta, además del Genoa, con el que se arañó ese empate.

De igual modo, el exblanquiverde ya había entrado en la convocatoria la semana anterior frente al cuadro rossonero, aunque sin llegar a vestirse de corto. Y todo apunta a que seguirá cogiendo vuelo en este comienzo de su periplo por el fútbol italico, ya con la mirada posada en el siguiente compromiso que le asoma por la agenda: el viernes frente al Cagliari (20.45 horas).

Antonio Casas frente a Corbo

La jornada en Italia también dejó un guiño al pasado reciente del Córdoba CF en la Serie B, es decir, la categoría de plata del país transalpino. En ella, Antonio Casas, que esta temporada viste los colores del Venezia, coincidió en la misma cita con un viejo conocido del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el central Gabriele Corbo, actualmente en el Pescara tras su efímero paso por la entidad califal. El reencuentro, no obstante, apenas tuvo recorrido: el defensa napolitano solo jugó la primera parte, mientras que el delantero rambleño se quedó sin minutos y no suma más de 59 -sin goles- en lo que va de arranque de temporada regular hasta el momento.

Los cedidos, entre la euforia y la preocupación

De vuelta al panorama nacional, el fin de semana también trajo noticias para los jugadores cordobesistas cedidos en Primera Federación. Entre ellos, quien más está destacando en este inicio de campaña es Mariano Carmona. El atacante volvió a marcar, esta vez en el triunfo del Alcorcón en Antequera (1-2), y suma ya dos goles en tres jornadas, confirmando su gran estado de forma. En el otro extremo estuvo Matías Barboza, que se lesionó durante el empate del Atlético de Madrid B frente al Real Murcia (1-1), encendiendo las alarmas en el filial rojiblanco, que todavía no ha precisado la dolencia del malagueño.

El balance fue más positivo para Ntji Tounkara, protagonista con una asistencia en la victoria del Atlético Sanluqueño en el campo del Nàstic de Tarragona. El extremo hispano-británico George Andrews también firmó una actuación completa como titular en el trepidante empate entre el Europa y el Villarreal B (3-3), en el que sumó otros 59 minutos de experiencia al zurrón, mientras que Ramón Vila encajó su primer tanto del curso en la meta del Eldense, tras el empate 1-1 sellado en Teruel.

