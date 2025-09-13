El Córdoba CF busca prolongar su reacción en el exigente reto de Andorra

Mantener sensaciones, seguir ajustando el bloque y, sobre todo, no desmarcarse de la senda de la puntuación. Pero de la de tres en tres. Esos son los propósitos del Córdoba CF de Iván Ania de cara a su quinta semana del campeonato 2025-2026 en Segunda División, que finalizará con un rival tan camaleónico como su escenario: frente al Andorra en el Nou Estadi Encamp (domingo, 14.00 horas). Bregando con el primer recién ascendido de la temporada -esa condición que acompañaba a los blanquiverdes meses atrás- se presenta el bloque de El Arcángel, que tras estrenar su casillero de victorias frente al Castellón lo que se ha propuesto es no volver a bajarse de ese tren en esta fase inicial del calendario.

Porque como viene siendo casi tradición en la etapa de Ania al frente del banquillo califal, los arranques suelen llevar curvas. De hecho, este curso ha firmado el asturiano su mejor puesta de largo entre los tres que acumula como director de orquesta, con el balance de cuatro de 12 puntos posibles, por los dos y tres, de 12, que sumó anteriormente, de forma respectiva. No quita eso lo pobre del botín, aunque sí deja asomar alguna certeza: la línea es la misma -pese a esa leve mejoría-, la filosofía también y, si todo evoluciona como de costumbre, este es el momento para que los cordobesistas empiecen a alzar el vuelo.

Foco en lo propio

El planteamiento es sencillo, pero a la vez complejo. Y es que el preparador ovetense viene apostando por un once tipo con algunos retoques. Por ejemplo, ante los castellonenses introdujo a Theo Zidane en la ecuación, y el resultado fue que el marsellés acabó siendo una de las piezas más destacadas de la cita. Todo apunta a que, precisamente, la apuesta en Andorra tendrá mucho que ver con la que hace tan solo una jornada se impuso a los orelluts. Carlos Marín seguirá en portería, pese al ya regreso de un Iker Martínez que ha brillado con Andorra, la selección, durante los duelos de la fase clasificatoria para el Mundial. Después, en la zaga, también parece clara la receta: Fomeyem es intocable, Ignasi Vilarrasa, ante la lesión de Juan María Alcedo, prácticamente también, mientras que Xavi Sintes ha recuperado protagonismo. La permuta estará en el lateral derecho, en el que Carlos Albarrán, baja de última hora por motivos personales, dejará vía libre para la reaparición de Carlos Isaac en el once.

En la sala de máquinas se cocerá el resto. La buena actuación de Theo con los albinegros a buen seguro le supondrá un puesto en la partida del domingo. Con él, conforme a la lógica, estará un Isma Ruiz que está siendo uno de los nombres propios de esta fase inicial de curso, mientras que el tercer lugar del mediocampo, o mediapunta, según el dibujo, sigue a subasta. El alta de Dalisson de Almeida en la enfermería abre un nuevo abanico de opciones en ese escenario, si bien con un Pedro Ortiz tocado, tras su lesión al cuarto de hora de juego ante el Castellón, por otro lado se reduce el panel de alternativas… Coge fuerza entonces la figura de Alberto del Moral, que podría acompañar a Ruiz y Zidane para conformar una medular algo más defensiva que la que saltó semana atrás. Más un añadido interesante: Jan Salas ya está disponible.

Eso sí, Jacobo no se descarta como posible enganche, liberando así la banda izquierda para Kevin Medina -y entonces comprometiendo el razonamiento con el escenario con Del Moral-, que también llega enchufado.

Porque ha quedado claro que el madrileño se ha vuelto insustituible -ha disputado todos los minutos de Liga hasta el momento- para Iván Ania y difícilmente se le moverá de cualquiera de los puestos volcados a la ofensiva, por lo que cualquier movimiento virará en torno a su figura. Menos claro está el asunto en la otra banda, precisamente, en la que tampoco sería descabellada una primera suplencia de Christian Carracedo, algo errático en este inicio de curso. Diego Bri, ya recuperado, e incluso Medina o Fuentes podrían relevarlo. En punta el debate se ha apaciguado, por otra parte, con Sergi Guardiola reforzado tras su actuación ante los albinegros y, salvo giro de guion, alistado para el once del domingo.

Ojo con los tricolor

Ese será el plan en lo propio, a grandes rasgos, aunque también toca mirar a lo ajeno. Y es que el Andorra llega con una carta de presentación inquietante: recién ascendido, pero revelación en estas primeras cuatro jornadas, entre las que ha sumado siete de 12 puntos para asomarse a la zona noble. De su primera derrota del campeonato vienen los de Ibai Gómez, no obstante, después del 2-0 sellado en Ipurúa ante el Eibar de fechas atrás. Fue esa la primera ocasión en la que los tricolor se marcharon sin algo del botín esta campaña, tras empatar frente a un gallito recién descendido como Las Palmas y tumbar a Zaragoza y Burgos.

Un esquema compacto pero afilado es el que presenta el cuadro del Principado, con nombres propios como el coreano Kim Min-Su, cedido por el Girona, el uruguayo Lautaro de León o el villarrense Manu Nieto, además del también cordobés Álex Calvo entre sus filas. A todos ellos se les espera para el pleito, si bien no tanto a Justin García, Josep Cerdá ni Efe Akman, bajas por lesión.