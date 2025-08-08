El Córdoba CF tampoco puede con el Betis Deportivo en El Arcángel

El

Córdoba CF

encajó su tercera derrota en los cuatro partidos disputados durante esta pretemporada. Esta vez fue ante el Betis Deportivo, en un encuentro igualado que apenas ofreció ocasiones claras. Tras el paso por vestuarios, los de Iván Ania intentaron tomar la iniciativa, pero fue el filial verdiblanco quien aprovechó una de sus pocas llegadas. Destiny firmó el único gol del choque, que acabó decidiendo el resultado. A pesar del tropiezo, el conjunto blanquiverde buscará redimirse mañana en el Trofeo Carranza, donde se medirá al Cádiz.

¡Final en El Arcángel! Tercera derrota consecutiva para el Córdoba CF en esta pretemporada. Un encuentro muy igualado durante la mayor parte del tiempo, con escasas ocasiones. La única clara en la primera mitad la tuvo Diego Bri. Tras el descanso, y pese al intento de dar un paso adelante, el Betis Deportivo aprovechó una de sus pocas oportunidades y Destiny marcó el gol que dio la victoria al filial verdiblanco. Mañana, nueva prueba para los blanquiverdes en el Trofeo Carranza ante el Cádiz. ¡Hasta entonces!

78'. Cambio en el Córdoba CF. Entró Miguelón por Rubén Alves.

78'. Se reanuda el juego en El Arcángel tras la pausa de hidratación.

75'. Vuelve a detenerse el partido. Pausa para la hidratación.

73'. No llega ahora Diego Bri para el 1-1. Se la puso Alcedo.

71'. Salva Iker Álvarez el segundo tanto del Betis Deportivo. La tuvo Embalo.

68'. Gol del Betis Deportivo. Marca Destiny a placer tras una cabalgada de Sander.

66'. Se le marchó desviado el disparo a Theo Zidane tras una jugada personal.

65'. Cambio en las filas del Córdoba CF. Se retira Adri Fuentes y entra en el terreno de juego Kevin Medina.