El Córdoba CF tampoco puede con el Betis Deportivo en El Arcángel

El gol de Destiny acarrea la tercera derrota de los blanquiverdes esta temporada

El amistoso Córdoba CF-Betis Deportivo, en imágenes

El amistoso Córdoba CF-Betis Deportivo, en imágenes / CCF

María Canales

Córdoba

El

Córdoba CF

encajó su tercera derrota en los cuatro partidos disputados durante esta pretemporada. Esta vez fue ante el Betis Deportivo, en un encuentro igualado que apenas ofreció ocasiones claras. Tras el paso por vestuarios, los de Iván Ania intentaron tomar la iniciativa, pero fue el filial verdiblanco quien aprovechó una de sus pocas llegadas. Destiny firmó el único gol del choque, que acabó decidiendo el resultado. A pesar del tropiezo, el conjunto blanquiverde buscará redimirse mañana en el Trofeo Carranza, donde se medirá al Cádiz.

