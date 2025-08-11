El Córdoba CF anuncia la rescisión del contrato de Calderón

El Córdoba CF anunció este lunes el final del contrato de José Manuel Calderón como jugador blanquiverde, noticia que venía esperándose desde el inicio del verano y que pone fin a tres temporadas de relación entre el jugador y la entidad cordobesista.

En su comunicado, el Córdoba CF anunciaba "la rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad blanquiverde. Desde el club, le agradecemos su esfuerzo y sacrificio durante sus tres temporadas defendiendo la blanquiverde y le deseamos toda la suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales".

José Manuel Calderón, que cumplirá 26 años el próximo enero, se marcha del Córdoba CF después de jugar 103 partidos de Liga con la camiseta blanquiverde y marcar tres goles, los tres en la temporada en la que el equipo cordobesista logró el regreso al fútbol profesional.

Lateral ofensivo y al que el Córdoba CF pretendió tras su salida del Betis Deportivo, Calderón llegó a El Arcángel en el verano del 2022, justo cuando el club cordobesista había ascendido desde Segunda RFEF a la recién creada Primera Federación.

Su marcha, que se vislumbraba desde el final de la pasada temporada, en la que perdió por completo la confianza de Iván Anina, genera el hueco necesario en el plantel para la llegada de Ignasi Vilarrasa, cuyo anuncio de fichaje es inminente y que lo hará por delante de Diego Hormigo, lateral zurdo y central del Sevilla Atlético con el que el Córdoba CF también mantenía negociaciones avanzadas. Sin embargo, el ex del Huesca se puso a tiro en los últimos días y el club blanquiverde maniobró para hacerse con su fichaje.