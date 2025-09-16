El Córdoba CF y su agujero en la medular: no encuentra sucesor a Álex Sala

Media decena de jornadas han servido para poner de manifiesto que el Córdoba CF continúa buscando una identidad en su mediocampo. Y, de momento, la brújula no aparece. Iván Ania no ha logrado dar con la tecla que permita estabilizar la zona más delicada de su engranaje, la que hasta la pasada campaña marcaba el pulso y que, desde verano, arrastra un vacío evidente: el de Álex Sala. El catalán partió al Lecce de la Serie A italiana y con él se marchó gran parte de la fluidez en la sala de máquinas blanquiverde. Cinco jornadas después, el técnico asturiano sigue sin encontrar un sustituto que pueda darle la misma consistencia, y el debate está más abierto que nunca.

Isma Ruiz, el único intocable

En medio de tanta búsqueda, un nombre sobresale sin discusión: Isma Ruiz. El granadino se ha ganado el puesto a pulso y acumula cinco titularidades de cinco posibles. Su despliegue y capacidad para abarcar grandes extensiones del campo lo mantienen como la piedra angular sobre la que Ania intenta construir en la zona media del campo, al igual que en campañas previas. Sin embargo, más allá de él, nada es fijo. El resto de piezas rotan en torno a su figura, aunque sin lograr ofrecer continuidad.

En las últimas semanas, Theo Zidane se ha erigido como uno de los teóricos elegidos en el casting de Ania para ocupar el rol que dejó Sala -que ya debutó, titularidad incluida, en la pasada jornada ante la Atalanta-. El marsellés brilló ante el Castellón, pero en Andorra apenas duró un tiempo en el campo, con una aportación muy por debajo de lo esperado. Dani Requena, llamado a ser el recambio natural del ahora futbolista del Lecce, tampoco ha terminado de dar el paso adelante. Sus apariciones hasta ahora carecen de continuidad, sin lograr dotar al juego de la fluidez necesaria ni de la capacidad de conducción que tanto añora el equipo. En el Principado volvió a cuajar un partido discreto, quedando señalado en esa falta de alternativas de peso.

Pedro Ortiz y Del Moral, dos incógnitas

La situación de Pedro Ortiz es una de las grandes incógnitas en esta fase inicial. Es, probablemente, el centrocampista de mayor calidad dentro del plantel, aunque las molestias musculares le han mantenido entre algodones y le han impedido asentarse en el once más allá del primer par de partidos. Su vuelta con regularidad se espera como clave en el esquema e incluso fue uno más en la expedición a territorio andorrano, aunque no llegó a vestirse de corto pese a entrar en la convocatoria.

En cambio, Alberto del Moral, fichaje largamente perseguido por el club en el mercado estival, finalmente cedido de nuevo procedente del Real Oviedo -para el que no contaba en Primera División- no ha conseguido hacerse hueco. Su titularidad frente a Las Palmas dejó más sombras que luces, y desde entonces apenas ha contado con minutos: solo cuatro ante el Castellón. Su rol, por ahora, está muy por debajo de lo esperado.

Otras alternativas en el aire

El abanico de opciones no se cierra ahí. Dalisson, que debutó en Andorra, puede actuar como interior y aportar frescura en ataque, aunque su perfil es mucho más ofensivo que creativo, lo que lo aleja de la función de Sala. Similar es la tesitura con Jacobo, empleado puntualmente en el enganche. La gran esperanza, en todo caso, se centra en Jan Salas. El mediocentro catalán, cedido por el Mallorca con opción de compra, fue presentado como el recambio natural para la vacante dejada en la medular. Debutó también en el Principado, aunque apenas lleva una semana de trabajo real con el grupo, precedida por compromisos internacionales con la selección española sub-20, a la que seguirá regresando. Su adaptación, obligatoriamente exprés, será uno de los factores decisivos en el devenir inmediato del bloque califal.

Un mediocampo sin regularidad

Mientras tanto, el balance que asoma no es alentador: tres derrotas, un empate y una victoria en cinco jornadas. Y es que el Córdoba CF parece haber echado a andar por segmentos en el mediocampo, pero sin constancia. El propio Iván Ania suma ya cinco dibujos diferentes en cinco partidos, prueba inequívoca de que sigue en busca de una fórmula fiable. El problema es que las semanas se suceden y el agujero, lejos de estrecharse, amenaza con ensancharse a corto plazo.

Vía: Diario Córdoba