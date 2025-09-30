El Córdoba CF y su agujero en los costados: Carlos Isaac y Vilarrasa, en el foco

Que al Córdoba CF le está costando un mundo cerrar su portería en este arranque de campeonato es una obviedad. Que la zaga, al completo, es la principal de las zonas del campo señaladas, también. Pero que, en especial, los carriles están siendo un auténtico dolor de cabeza para Iván Ania -máxime ante la plaga de ausencias- no es menos relevante. Y es que siete citas de la agenda de Segunda División han bastado para recuperar una conclusión que no es en absoluto desconocida por El Arcángel: los blanquiverdes están haciendo aguas por los costados. Porque ni Carlos Isaac ni Ignasi Vilarrasa están logrando cerrar del todo los extremos de la defensa, ambos como únicas piezas «sanas» y disponibles ante el corto, pero significativo, par de bajas que vienen azotando ambos carriles: las de Carlos Albarrán -tres semanas fuera por asuntos personales- y el lesionado de gravedad Juan María Alcedo, a quien se espera en enero.

Carlos Isaac no arranca

El pacense se ha hecho dueño absoluto del perfil derecho ante la ausencia del catalán, que a buen seguro deberá realizar una puesta a punto individual una vez regrese a la dinámica de la plantilla. En esa tesitura, es Carlos Isaac la única opción viable para hacerse cargo del lateral en estos compases de temporada, si bien durante el arranque de curso había comenzado con un rol algo más discreto… Son ya cuatro las titularidades que suma de forma consecutiva, las tres últimas favorecidas por la falta de competidores en el puesto. Sin embargo, su rendimiento hasta la fecha está lejos del que ofreció durante el pasado ejercicio.

En clave defensiva, el ex del Albacete está siendo uno de los puntos más exigidos -y castigados- de la retaguardia, mientras que en labores ofensivas tampoco está logrando aportar con demasiada recurrencia. Sin ir más lejos, en Anoeta rozó la redención con un voleón sobre la bocina que pudo significar la remontada, pero más allá de ese destello, su influencia en ataque está siendo mínima. La única alternativa posible es el jovencísimo canterano Daniel Albuera, de 18 años, que aún no ha debutado -y precisamente el pasado fin de semana acabó expulsado en el choque entre el filial y el Bollullos, en Tercera RFEF- pero ya sabe lo que es recibir la llamada de Ania este año, con una convocatoria en siete jornadas.

Vilarrasa, de menos a más

Por el otro lado, el catalán llegó como uno de los fichajes estrella del verano, avalado por sus números en el Huesca -ocho asistencias y un nivel que lo puso en el escaparate de Primera-. Sin embargo, en sus primeras semanas como blanquiverde ofreció un arranque irregular, sin cerrar su banda y con escasa proyección ofensiva… Con el paso de los partidos ha ido entrando en calor, hasta firmar su primer gol como cordobesista en el choque ante el Racing de Santander, hace dos jornadas. Paradójicamente, su crecimiento ha coincidido con la lesión de Alcedo, que justo antes de caer parecía haber reabierto el debate por la titularidad. Ahora Vilarrasa no tiene competencia natural en el banquillo y su margen de responsabilidad es total.

Rubén Alves, regreso entre luces y sombras

En medio del quebradero de cabeza por los costados, Anoeta también sirvió para certificar el regreso de Rubén Alves a la titularidad. Tras otra etapa en la enfermería, el central volvió al once con su habitual sobriedad… y con el infortunio de quedar señalado en la acción del penalti en contra: primero al no cerrar a la espalda, después al derribar al atacante cuando aún trataba de controlar el balón. Eso sí, el «16», que ya había generado el penalti del empate ante el Racing, se postula de nuevo como pieza clave para recuperar la solidez del bloque. Su puesta a punto es, a día de hoy, una prioridad absoluta en un Córdoba CF que necesita levantar los muros de su defensa antes de que esa fragilidad sea permanente.

Vía: Diario Córdoba