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FC BARCELONA

Corberán: “El Barcelona ha hecho una inversión descomunal”

El técnico del Valencia habló de las dificultades de medirse con el Barça, pero también de la ilusión

Carlos Corberán sobre el FC Barcelona: "Ha tenido una inversión descomunal"

Carlos Corberán sobre el FC Barcelona: "Ha tenido una inversión descomunal"

Carlos Corberán sobre el FC Barcelona: "Ha tenido una inversión descomunal" / X

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EFE

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, destacó este sábado los movimientos realizados por el Barcelona durante este mercado de fichajes y reconoció que el objetivo del conjunto valencianista es reivindicarse tras la imagen ofrecida en la derrota del pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña.

Corberán: &quot;La primera parte ha sido vergonzosa&quot;

Corberán: "La primera parte ha sido vergonzosa" / EFE

“El Barcelona tiene muchísimo potencial y aunque viene de ganar la Liga ha hecho una inversión descomunal, muy superior a la de los últimos años, y eso hace que sea un equipo con posibilidades muy grandes. Pero nos centramos en el Valencia y lo que quiere la plantilla es reivindicarse y demostrar que podemos hacer las cosas mejor”, explicó Corberán en rueda de prensa.

Alentando a Mestalla

“Lo que la afición quiere este domingo del Valencia es ver al equipo competir. Lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar este domingo en Mestalla es el deseo competitivo”, añadió el técnico valenciano.

David Otorbi, en un partido con el primer equipo del Valencia CF

David Otorbi, en un partido con el primer equipo del Valencia CF / VCF Media

Preguntado por el papel del canterano David Otorbi de cara al partido contra el Barça, Corberán insistió en la ilusión que generan jugadores como él. “La ilusión que está desatando es muy alta. Es un joven que invita a ilusionarse y su energía y sus capacidades que él proyecta hace que nosotros también lo sintamos. Necesitamos de esas ganas y ojalá que siga ayudándonos”, dijo.

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El entrenador del Valencia confirmó además las ausencias de Luis Rioja, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Justin de Haas y Dimitri Foulquier, lesionado en el entrenamiento de este sábado.

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