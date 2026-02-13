Xavier Estrada Fernández, ex árbitro (50 años), sobre la polémica revisión del fuera de juego de Cubarsí: "Es algo inédito. Me atrevería a decir que es una mentira que no funcione el SAOT"

El Atlético de Madrid pasó totalmente por encima del FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto rojiblanco firmó una primera mitad excelente para, prácticamente, sentenciar la eliminatoria gracias a los tantos de Eric García en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez. Nada pudieron hacer los de Flick.

En la segunda mitad, la película cambió por completo. El cuadro culé salió con un punto más de intensidad y fue capaz de generar varias ocasiones de gol en los primeros minutos tras el descanso. De hecho, incluso logró perforar la portería defendida por Musso. Sin embargo, tras una revisión que se prolongó durante más de seis minutos, el colegiado decidió anular el tanto.

Esta acción fue, sin duda, la más polémica de todo el partido. Aunque algunos consideran que el equipo no había hecho méritos suficientes en la primera parte, donde apenas inquietó al rival, también es cierto que esta decisión pudo alterar el rumbo del encuentro y, en consecuencia, de la eliminatoria. Lo que resulta innegable es que la larga espera hasta conocer el veredicto terminó por encender aún más los ánimos de jugadores y aficionados.

Poco después, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) emitió un comunicado en el que explicó que el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) falló "al detectar una situación de mucha densidad de jugadores" y que, por ello, "el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta".

Este comunicado y la decisión adoptada han levantado numerosas críticas. Entre ellas, la de Xavier Estrada Fernández, exárbitro de Primera División, quien cuestionó en 'TV3' con dureza la medida: "No tendríamos que hablar de arbitraje, pero debemos hacerlo. Recibimos una comunicación de manera excepcional por parte del CTA, y es algo inédito. Me atrevería a decir que son excusas y que es mentida que el SAOT no funcione".

La polémica, lejos de apagarse con el paso de las horas, ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de la tecnología y los protocolos arbitrales en momentos decisivos. Mientras el Atlético celebra una ventaja contundente que le acerca a la final, el foco sigue puesto en una acción que marcó el punto de inflexión del choque. La eliminatoria, aún abierta, queda ahora condicionada no solo por el resultado, sino también por una decisión que seguirá generando discusión en los próximos días.