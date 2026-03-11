Vueling refuerza su operativa para la final de Copa con vuelos especiales a Sevilla

Vueling ha activado una operativa especial con motivo de la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril, en la que se medirán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en Sevilla.

La aerolínea ha anunciado un refuerzo de su oferta con 1.080 plazas adicionales para facilitar el desplazamiento de ambas aficiones hacia la capital andaluza, según el PDF que has compartido.

La principal novedad es la puesta en marcha de dos rutas directas inéditas para este evento: Vitoria-Sevilla y Madrid-Sevilla.

Cada una de estas conexiones suma 360 plazas, lo que amplía las opciones de viaje sin escalas para los seguidores que quieran acompañar a sus equipos en una de las grandes citas del calendario futbolístico.

Además, Vueling también incrementará su operativa habitual desde Bilbao, uno de sus mercados estratégicos.

La compañía añade dos vuelos extra a los once ya previstos entre el 17 y el 20 de abril, de manera que ofrecerá 13 frecuencias en total entre Bilbao y Sevilla durante los días de la final. Ese refuerzo permitirá elevar la oferta en esta ruta hasta los 2.520 asientos.

Con este movimiento, la aerolínea busca dar respuesta al previsible aumento de demanda que genera un partido de este calibre y reforzar su papel en la conectividad nacional en eventos de gran impacto social y deportivo. El objetivo es claro: que miles de aficionados puedan desplazarse con mayor facilidad a Sevilla para vivir en directo la lucha por el título copero.

Vueling, integrada en el grupo IAG, cerró 2025 con más de 225.000 vuelos operados y alrededor de 40 millones de pasajeros transportados, dentro de una red que conecta 30 países con unas 250 rutas al año