¡Lo nunca visto! Señalan el penalti más surrealista del año en el Alavés - Real Sociedad de Copa del Rey

El partido entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad dejó una de las imágenes más curiosas de lo que va de año en el fútbol español. En un encuentro intenso y disputado, marcado por la lucha constante y las alternativas en el marcador, el conjunto local se imponía por 2-1 cuando se produjo una de las acciones más surrealistas y probablemente comentadas de la temporada.

Corría el minuto 61 cuando Toni Martínez se internó en el área, pero resbaló y Caleta-Car logró interponerse entre él y la portería, aparentando neutralizar cualquier atisbo de peligro. Sin embargo, en el forcejeo posterior, sin acciones antirreglamentarias evidentes, el central croata sujetó de la camiseta al delantero del Alavés, levantándosela hasta cubrirle por completo la cabeza y dejándolo momentáneamente sin visión.

Aunque en un primer momento el colegiado del encuentro, Alejandro Quintero González, no señaló infracción alguna, pocos instantes después fue llamado por Daniel Trujillo Suárez desde la sala VAR. Tras revisar la jugada en el monitor, el árbitro del enfrentamiento señaló pena máxima a favor de los locales al considerar que el defensor levantó la camiseta del rival, dejándolo sin visión e impidiéndole continuar la acción con normalidad.

Esta decisión, pocas veces vista en el mundo del fútbol, provocó el enfado de los jugadores y del cuerpo técnico de la Real Sociedad, que entendían la acción como un acto totalmente involuntario dentro del juego. Sin embargo, la fortuna y sobre todo Remiro se alinearon con el bando txuri urdin, ya que el guardameta firmó una parada espectacular al detener el penalti lanzado por el propio Toni Martínez.

Posteriormente, la Real Sociedad logró remontar el encuentro gracias a los goles de Guedes y Oskarsson en los minutos finales del partido. De este modo, el conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo selló su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, ronda en la que ya esperan el FC Barcelona y el Athletic Club, a falta de conocerse el vencedor de la eliminatoria entre el Betis y el Atlético de Madrid.