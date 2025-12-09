Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey hoy por TV, online y en directo

La Copa del Rey afronta hoy martes 9 de diciembre el sorteo dieciseisavos de final en el que, como gran novedad, está la incorporación de los cuatro participantes en la Supercopa de España 2025, que no han disputado las rondas previas. Es decir, entran ya en el bombo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, que disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí (7-11 de enero).

Uno de los cuatro será emparejado con el Atlético Baleares, único equipo clasificado de Segunda RFEF. Los otros tres se enfrentarán a un Primera RFEF, uno de ellos será sí o sí el Ourense que, al venir a la Copa tras ganar la Copa Federación, tiene derecho a jugar con alguno de los tres equipos restantes que participarán en la Supercopa.

Los partidos de dieciseisavos de final, la tercera ronda, se disputarán entre los días 16 y 18 de diciembre.

Los 32 equipos clasificados para dieciseisavos de Copa del Rey

Primera División (17): Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club,Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis,Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta. Segunda División (9): Huesca, Cultural Leonesa, Sporting, Eibar, Albacete, Deportivo de la Coruña, Racing, Burgos y Granada. Primera RFEF (5): Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense. Segunda RFEF (1): Atlético Baleares.

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey por TV y online en España?

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará en la mañana de hoy martes 9 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas (CET). El acto podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra con cobertura especial.

Además, estará disponible en streaming en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, donde se podrá ver gratis y en abierto desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT también te contaremos en directo todo lo que suceda en este nuevo sorteo de la Copa del Rey, ya con los mejores clubs en competición.