¿Hay VAR en la Copa del Rey?

La Copa del Rey ha dado el pistoletazo de salida a las semifinales. Después de dejar atrás varias rondas con eliminatorias emocionantes, la competición copera entra en su fase decisiva con los últimos cuatro equipos del torneo en busca de dos billetes para el partido por el título que se disputará en La Cartuja.

A diferencia de lo que viene sucediendo en rondas anteriores, las semifinales se disputarán a doble partido, por lo que cada uno de los dos contendientes podrá contar con el apoyo de su afición una vez en la eliminatoria. Hasta ahora, las diferentes rondas de la Copa del Rey se jugaban a partido único en el campo del equipo de menor categoría y, en caso de que dos equipos perteneciesen a la misma división, ejercía como local el conjunto cuya bola había sido extraída antes en el sorteo.

Otra de las preguntas frecuentes tiene que ver con el sistema de videoarbitraje. El VAR ha llegado para quedarse desde hace años en el mundo del fútbol, y competiciones nacionales como LaLiga llevan utilizándolo en todos sus partidos sin excepción desde la temporada 2018-19. A pesar de ello, no todas las competiciones en España cuentan con la implementación de esta tecnología, especialmente cuando entran en escena equipos de menor categoría.

La tecnología de videoarbitraje no está implementada en las primeras rondas de la Copa del Rey / EFE

En las primeras rondas del torneo, el VAR queda inhabilitado para los árbitros, algo que responde a problemas logísticos, ya que los equipos de categorías más modestas no cuentan con el presupuesto necesario para poder albergar esta tecnología. Es por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir el VAR en las primeras rondas, dónde mayor cantidad de clubes de menor categoría se concentran.

¿Cúando empieza a utilizarse el VAR en la Copa del Rey?

La Copa del Rey empezó a utilizar el sistema VAR desde la temporada 2018-19. En un principio, la idea principal era la de implementar esta tecnología a partir de los cuartos de final, pero finalmente se optó por introducirla en octavos.

Desde ese momento hasta la actualidad, la tecnología de videoabitraje comienza a utilizarse en la Copa del Rey en los octavos de final. Dicho de otro modo, el VAR lleva desde la ronda anterior siendo una herramienta disponible para los árbitros y sí se utiliza en estos cuartos de final en todos los partidos.

¿Qué pasa cuándo un equipo de menor categoría se clasifica a octavos?

El VAR se empieza a utilizar a partir de octavos de final, en parte, debido a la alta probabilidad de que los equipos más modestos ya estén eliminados.

Sin embargo, puede suceder -y ha sucedido- que alguno alcance estas instancias de la competición. En estos casos, la RFEF es la encargada de montar una unidad móvil para el uso del VAR. En cuartos de esta Copa del Rey 2025/2026 no hay ningún equipo de categorías inferiores que necesite dicha implementación.