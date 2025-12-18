Vallejo, héroe de Albacete: "Sería chulo enfrentarse al Real Madrid"

La Copa mola por momentos como este. Ni el mejor guionista habría escrito un final tan épico como el vivido anoche en el Carlos Belmonte, escenario en el que Jesús Vallejo se puso la capa de héroe para obrar un milagro navideño y eliminar al Celta de Vigo en los dieciseisavos de final de la competición del KO. Catorce años después, el Alba vuelve a disputar unos octavos de final de la Copa del Rey.

Para aquel que no tuviese ni idea, no se creería que el central zaragozano tiene dos Champions League en su palmarés, pues festejó un tanto que forzaba la prórroga ante el cuadro celeste como si no hubiese un mañana, besando el escudo del Alba. Corría el minuto 93 de partido cuando el ex del Real Madrid, metió la testa para el balón a guardar e igualar la eliminatoria.

A partir de ahí, el Carlos Belmonte fue toda una fiesta. Obtuvieran el pase a la siguiente ronda o no, esa noche quedaría siempre en la memoria de los aficionados manchegos. El luminoso no se movió en el tiempo extra y la eliminatoria se tendría que decidir en la tanda de penaltis.

Emocionado

Pues bien, el aragonés, no conforme con haber anotado el 2-2, convirtió también su lanzamiento desde los once metros. Fue el tercero en patear y, tras el fallo de Iago Aspas, el Albacete, que había transformado sus tres tiros, eliminó a otro Primera.

Visiblemente emocionado tras la épica vivida en el Carlos Belmonte, Vallejo aseguró que "va a ser una noche que vamos a recordar tanto jugadores como afición por mucho tiempo, porque ha habido una comunión tremenda". Celebró el 2-2 con pasión y explicó que "me he besado el escudo porque me siento súper feliz aquí".

Cambiaba a todo un Real Madrid por un Albacete que venía de acabar en media tabla la pasada temporada, pero dejó claro que apostó por el Alba por encima de otras ofertas más seductoras: "Elegí venir aquí por reencontrarme con el fútbol y sentirme bien a nivel personal. Rechacé otras opciones mejores económicamente, pero quería disfrutar del día a día”. Su ilusión fue tal que no dudó en afirmar que ese partido "lo sitúo en el top-3 de los momentos más felices".

"Un Albacete-Real Madrid sería muy chulo"

Sueña con un reencuentro - con permiso del Real Zaragoza - con el club de sus amores: "Un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo". Los de Xabi Alonso sudaron tinta pero vencieron a un combativo Talavera para acceder a una eliminatoria de octavos de final en la que podría verse las caras perfectamente con el Albacete de Jesús Vallejo.

Jesús Vallejo, con la Champions, uno de los 13 títulos que ha ganado con el Real Madrid. / REAL MADRID

El central de 28 años, que se hizo con la titularidad en el conjunto castellanomanchego, saltó al césped en el minuto 58 para ser decisivo y vivir su primera gran noche en el Carlos Belmonte. Los equipos que participan Supercopa de España - FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Madrid - mantendrán su condición privilegiada en el sorteo de los octavos de final. Por tanto, los equipos de menor categoría serán emparejados con ellos. ¿Habrá reencuentro?