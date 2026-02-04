COPA DEL REY
Valencia - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Conoce cuándo y cómo ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club
Valencia y Athletic Club se enfrentan hoy miércoles 4 de febrero en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Athletic Club y dónde ver el partido en España.
En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Carlos Corberán llegó a la instancia tras eliminar al Burgos (2-0) en los octavos de final, al Sporting Gijón (2-0) en los dieciséisavos, al Cartagena (2-1) en la segunda ronda y al Maracena (5-0) en la primera ronda.
De igual forma, los comandados por Ernesto Valverde lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Cultural Leonesa (4-3) y el Ourense (1-0) en el último par de rondas.
HORARIO DEL VALENCIA - ATHLETIC CLUB DE LA COPA DEL REY
El partido entre Valencia y Athletic Club, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputa hoy miércoles 4 de febrero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL VALENCIA - ATHLETIC CLUB DE LA COPA DEL REY
En España, el partido de Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de Copa del Rey a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Decisión tomada con Bernardo Silva
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Sitúan a un crack mundial en la órbita del Madrid: costaría más de 100 millones de euros
- Rotaciones sin revolución: el plan de Flick para el Albacete-Barça de Copa del Rey
- El lío millonario que le viene al Barça con Ter Stegen
- Òscar Garcia: Las anécdotas que vivió en un año con el revolucionario Benito Floro en el Albacete y su golazo al Real Madrid
- Juan Carlos Rivero la vuelve a liar y el Barça paga las consecuencias de su nuevo lapsus: 'Se juega...
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos