Valencia - Athletic Club: Horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia y Athletic Club se enfrentan hoy miércoles 4 de febrero en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Athletic Club y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Carlos Corberán llegó a la instancia tras eliminar al Burgos (2-0) en los octavos de final, al Sporting Gijón (2-0) en los dieciséisavos, al Cartagena (2-1) en la segunda ronda y al Maracena (5-0) en la primera ronda.

De igual forma, los comandados por Ernesto Valverde lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Cultural Leonesa (4-3) y el Ourense (1-0) en el último par de rondas.

HORARIO DEL VALENCIA - ATHLETIC CLUB DE LA COPA DEL REY

El partido entre Valencia y Athletic Club, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputa hoy miércoles 4 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALENCIA - ATHLETIC CLUB DE LA COPA DEL REY

En España, el partido de Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de Copa del Rey a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.