En directo
COPA DEL REY
Valencia - Athletic Club, en directo: cuartos de final de la Copa del Rey, hoy en vivo
Sigue el partido de Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club en directo y online
Valencia y Athletic Club se miden en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Valencia y Athletic Club.
¿Centrados en Liga?
Este partido de cuartos de final de Copa del Rey llega en un momento delicado para ambos equipos. Tanto Valencia como Athletic se encuentran en una mala dinámica en LaLiga y deben centrarse para salvar la categoría. Veremos con que actitud salen al terreno de juego.
El Barça espera rival
Por el momento, el único clasificado para las semifinales de la Copa del Rey es el FC Barcelona, que ayer ganó al Albacete. Hoy Valencia-Athletic Club y Alavés-Real Sociedad, y mañana el duelo entre Betis y Atlético de Madrid.
Ambiente espectacular
Día grande en Mestalla y se nota en los aledaños del estadio con un ambiente espectacular.
El once del Valencia
Estos son los elegidos por Corberán: Dimitrievski, Foulquier, Cömert, Copete, Jesús Vázquez, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Danjuma, Beltrán y Sadiq.
Valverde se carga a los hermanos Williams
Ya hay once del Athletic con los hermanos Williams en el banquillo: Padilla, Gorosabel, Monreal, Laporte, Lekue, Jauregizar, Vesga, Nico Serrano, Selton, Robert Navarro e Izeta.
¡Bienvenidos!
Buenas noches a todos. Valencia y Athletic Club se miden a partir de las 21.00h en los cuartos de final de la Copa del Rey. ¡Vive aquí con nosotros este auténtico partidazo!
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Decisión tomada con Bernardo Silva
- Sitúan a un crack mundial en la órbita del Madrid: costaría más de 100 millones de euros
- Un jugador del Albacete explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Rotaciones sin revolución: el plan de Flick para el Albacete-Barça de Copa del Rey
- El lío millonario que le viene al Barça con Ter Stegen
- Òscar Garcia: Las anécdotas que vivió en un año con el revolucionario Benito Floro en el Albacete y su golazo al Real Madrid
- Juan Carlos Rivero la vuelve a liar y el Barça paga las consecuencias de su nuevo lapsus: 'Se juega...