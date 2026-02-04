Valencia - Athletic Club, en directo: cuartos de final de la Copa del Rey, hoy en vivo

Valencia y Athletic Club se miden en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Sigue aquí en SPORT esta auténtico partidazo entre Valencia y Athletic Club.

¿Centrados en Liga? Este partido de cuartos de final de Copa del Rey llega en un momento delicado para ambos equipos. Tanto Valencia como Athletic se encuentran en una mala dinámica en LaLiga y deben centrarse para salvar la categoría. Veremos con que actitud salen al terreno de juego.

El Barça espera rival Por el momento, el único clasificado para las semifinales de la Copa del Rey es el FC Barcelona, que ayer ganó al Albacete. Hoy Valencia-Athletic Club y Alavés-Real Sociedad, y mañana el duelo entre Betis y Atlético de Madrid.

Ambiente espectacular Día grande en Mestalla y se nota en los aledaños del estadio con un ambiente espectacular.

El once del Valencia Estos son los elegidos por Corberán: Dimitrievski, Foulquier, Cömert, Copete, Jesús Vázquez, Pepelu, Ugrinic, Rioja, Danjuma, Beltrán y Sadiq.

Valverde se carga a los hermanos Williams Ya hay once del Athletic con los hermanos Williams en el banquillo: Padilla, Gorosabel, Monreal, Laporte, Lekue, Jauregizar, Vesga, Nico Serrano, Selton, Robert Navarro e Izeta.