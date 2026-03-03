La Copa del Rey 2025/26 vuelve a escena del 3 al 4 de marzo con la disputa de los partidos de vuelta de las semifinales de la competición. Estos días, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad se disputarán entre ellos los dos billetes que dan acceso a la final en La Cartuja, donde se decidirá al campeón del torneo copero de esta temporada.

Las semifinales de la Copa del Rey son la única ronda del torneo que se disputan a doble partido. Los partidos de ida de las eliminatorias entre FC Barcelona-Atlético de Madrid y Athletic Club-Real Sociedad se celebraron del miércoles 11 al jueves 12 de febrero, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán este martes 3 y el miércoles 4 de marzo. La penúltima ronda de la competición cierra sus puertas estos días con todo por decidir en ambos cruces.

Lamine Yamal lucha con Matteo Ruggeri, del Atlético de Madrid, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey / Juanjo Martín / EFE

Como suele suceder cada temporada, la aparición de una ronda a doble partido suscita ciertas dudas entre los aficionados. Una de ellas, como siempre, es sobre si la norma del valor doble de los goles fuera de casa sigue vigente. En este caso, con ambas eliminatorias abiertas y con una posible remontada del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid en el aire, la pregunta viene al caso, ya que se trata de una cuestión que muchos querrán resolver a lo largo del partido.

¿Valen doble los goles fuera de casa en la Copa del Rey?

La respuesta es simple: no existe el valor doble de los goles fuera de casa en la Copa del Rey. Desde la temporada 2021/22, los tantos anotados en campo contrario no sirven como criterio de desempate, algo que propicia que los conjuntos locales no jueguen condicionados por la penalización que supondría encajar en casa.

De esta forma, los equipos tiene claro cuántos goles tienen que marcar para igualar o superar una eliminatoria. Sin los cálculos del valor doble de antes, el entendimiento de qué equipo está por encima en cada momento del cruce es simple, pues solamente sirve la suma de los goles sin importar otros criterios para resolver quién está por delante en la eliminatoria.