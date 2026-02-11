¿Valen doble los goles fuera de casa en la Copa del Rey?

La Copa del Rey 2025/26 se adentra en sus compases finales con la disputa de las semifinales. En los próximos días, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad se juegan la posibilidad de conquistar su primer título de la temporada.

A diferencia de las rondas anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se disputan a doble partido. La ida de los cruces entre FC Barcelona - Atlético de Madrid y Athletic Club - Real Sociedad se disputan entre el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero, mientras que la decisiva vuelta se celebrará entre el martes 3 y el miércoles 4 de marzo.

La aparición de esta ronda a doble partido, la primera y única de la competición, ha despertado antiguas dudas entre los aficionados. Una de ellas es si la norma del valor doble de los goles fuera de casa sigue vigente.

La pregunta viene al caso, ya que la Real Sociedad estrenó el electrónico en la eliminatoria inaugural. El tanto de Beñat Turrientes permite a los 'txuri-urdin' afrontar el decisivo partido de vuelta con ventaja en el marcador global y el factor público a su favor.

Athletic - Real Sociedad. / EFE

¿Sigue vigente el valor doble de los goles fuera de casa?

En otros tiempos, el gol de Turrientes en San Mamés hubiese permitido a la Real Sociedad afrontar la vuelta de las semifinales con una ventaja importante. Esto se debe a la norma del valor doble de los goles fuera de casa, que daba el pase al equipo que más tantos se hubiese apuntado a domicilio en caso de que la eliminatoria quedase en empate.

Sin embargo, tras el cambio de formato en la temporada 2021/22, el valor doble de los goles fuera de casa como criterio de desempate desapareció. La eliminación de esta norma propicia que los locales no jueguen condicionados por la penalización que suponía encajar en casa.