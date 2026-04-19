Unai Marrero, el 'MVP' que hundió a Simeone y al Atlético: "El sueño de pequeño se ha cumplido"

La final de la Copa del Rey ya tiene nombre propio. Unai Marrero se vistió de héroe en una noche inolvidable en la que fue elegido MVP tras sostener a la Real Sociedad con una actuación sobresaliente y rematar su exhibición en la tanda decisiva, donde detuvo dos penaltis que terminaron por derribar al equipo de Diego Simeone. Seguro bajo palos, ágil en las intervenciones y decisivo cuando más quemaba el balón, el guardameta convirtió la final en su escenario soñado.

La temporada de Marrero no ha sido fruto de la casualidad. El portero ha ido ganando peso en la rotación hasta consolidarse como una alternativa de máxima fiabilidad en la Copa del Rey, respondiendo siempre que ha sido exigido. En el torneo copero su crecimiento ha sido constante, mostrando madurez impropia de su edad y una personalidad que encaja a la perfección con el carácter del conjunto donostiarra.

Tras el pitido final, el propio Marrero puso palabras a una noche difícil de asimilar. El guardameta reconoció que afrontaba la tanda con plena confianza tanto en sí mismo como en el respaldo del grupo. "Si llegaba el momento de los penaltis confiaba mucho en mí. El equipo también creía en mí. Estoy muy feliz, no me lo creo todavía".

El portero también quiso destacar el significado emocional del título para toda la provincia, recordando los años de espera hasta volver a celebrar un éxito así. "No soy consciente de lo que significa. Es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa que ha sufrido muchos años. Ahora estamos viviendo momentos bonitos".

Unai Marrero detuvo dos penaltis / Agencias

En clave más personal, Marrero dejó una reflexión que conecta con su trayectoria desde la infancia. "El chico que soñaba de pequeño ha vivido un sueño". Por último, tuvo palabras para la afición txuri urdin, pieza clave en el camino hacia el título. "Que disfruten y que sean como son. Una afición increíble, respetuosa. Como la Real no hay ningún otro equipo".

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Marrero es uno de esos nombres que nacen desde abajo. Formado en la cantera 'txuri-urdin', ha recorrido cada etapa con paciencia, trabajo y una fe inquebrantable en sus posibilidades. Portero de reflejos rápidos, buen juego de pies y gran lectura de las situaciones, representa el modelo de futbolista que la Real lleva años construyendo. En la final dio el salto definitivo al escaparate nacional, pero en San Sebastián ya sabían que tenían entre manos a un guardián preparado para noches como esta.