Toni Martínez silencia al Rayo y deja al Alavés en cuartos

Un partido. Eso separa al Alavés de regresar a una semifinal de Copa del Rey. Porque los babazorros avanzaron a cuartos tras vencer al Rayo en su feudo (2-0), valiéndose de los goles de Toni Martínez y Carlos Vicente para sepultar la ilusión vallecana y seguir soñando con dar la sorpresa en el certamen copero.

Vitoria recibía una eliminatoria significativa para los de Coudet, que de los últimos cinco partidos solo pudieron celebrar un triunfo: justamente en Copa, la pasada ronda, ante el Sevilla. Al frente, un Rayo recuperado tras romper la mala racha liguera que le tuvo sin vencer en las últimas ocho jornadas, ganando al Mallorca en Vallecas tras un polémico penalti.

Y la primera parte, aunque poca acción en las porterías, sí que tuvo mucha más en el verde, con un Iñigo Pérez que tuvo que hacer malabares para replantear su partido: Sergio Camello cayó lesionado justo antes de irse al descanso y el entrenador rayista decidió, además del obligado (Álvaro García), hacer otro cambio (Pep Chavarría), quitando a un Balliu que abandonó el campo con cara de pocos amigos.

Por lo demás, un cero imperante en las casas de Dani Cárdenas y Raúl Fernández hasta el descanso. Pero, rápidamente, la segunda parte cambiaría la dinámica. Y lo sufrió Cárdenas, por un error en salida de su defensa que propició el centro al área de Denis Suárez. Muchos rebotes, el balón sin dueño y allí que llegó Toni Martínez para ganar a su marcador y definir el 1-0 en Mendizorroza. Su celebración, con mucha tensión: dedo en la boca y a callar a un sector de la grada.

Era el momento para los vallecanos de poner una marcha más si no querían quedarse fuera de la Copa. ¿Su problema? Se pasaron de revoluciones: Isi Palazón plantó un planchazo a Aleñà y el colegiado Hernández Maeso no dudó en mostrar la roja directa. El golpe ya era irrecuperable, y lo demostró Carlos Vicente sentenciando sobre el final: 2-0 y a cuartos de final.